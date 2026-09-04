30° Aniversario Shopping Mariscal
04 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Para seguir haciendo historia

Comercio, gastronomía, servicios, oficinas, entretenimiento y comunidad forman parte del nuevo concepto de Mariscal.
Comercio, gastronomía, servicios, oficinas, entretenimiento y comunidad forman parte del nuevo concepto de Mariscal.gentileza

Mariscal encara una nueva etapa con una transformación para acompañar los cambios en la forma de vivir y disfrutar Asunción. “Estamos evolucionando de un shopping tradicional hacia un centro urbano integrado”, explica Jorge Mendelzon, director de Penta SA, al describir una propuesta que combina comercio, gastronomía, servicios, oficinas, entretenimiento, espacios abiertos y comunidad.

Por ABC Color

El cambio también se expresa en la identidad. “A partir de septiembre dejamos de ser Shopping Mariscal para ser simplemente Mariscal. No es solamente un cambio de nombre: es la expresión de lo que somos hoy y, sobre todo, de hacia dónde queremos ir”, señala.

Para Mendelzon, el desafío consiste en profundizar la conexión con el entorno y continuar invirtiendo para responder a las nuevas maneras de vivir, trabajar, consumir y disfrutar la ciudad.

La experiencia, sostiene, ya no está limitada al interior del establecimiento, sino que se extiende al barrio y al ecosistema urbano desarrollado a su alrededor.

More Mariscal transforma una parte importante de Villa Morra, con varias propuestas.
More Mariscal transforma una parte importante de Villa Morra, con varias propuestas.

La nueva denominación marca así un punto de inflexión, pero mantiene el espíritu de sus orígenes.

“Hace 30 años nacimos como El nuevo corazón de Asunción, luego fuimos El gran corazón de Asunción y hoy iniciamos una nueva etapa como Mariscal”, afirma Mendelzon.

El objetivo para las próximas décadas es claro: conservar su relevancia en la vida cotidiana de las personas mientras profundiza su papel como protagonista de la transformación de la capital.

Mariscal proyecta sus próximas décadas manteniendo su vocación de acompañar el desarrollo de Asunción.
Mariscal proyecta sus próximas décadas manteniendo su vocación de acompañar el desarrollo de Asunción.

Nuevo punto de encuentro urbano

Central Mariscal se proyecta como una extensión del concepto de Mariscal hacia una experiencia más abierta, dinámica e integrada con la ciudad.

El nuevo espacio combina gastronomía, entretenimiento, servicios, comercio y propuestas de encuentro, pensado para disfrutar tanto de día como de noche.

La iniciativa busca conectar las distintas experiencias del complejo y fortalecer el vínculo con el barrio, ofreciendo a visitantes, familias, trabajadores y residentes un lugar donde puedan comprar, comer, trabajar, relajarse, encontrarse y disfrutar, en línea con la transformación de Mariscal hacia un centro urbano integrado.