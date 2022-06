Creer que todo es posible

Luego de un tiempo y de un gran esfuerzo, la calidad de Lactolanda empezó a ganar terreno, de a poco la leche envasada, para ese entonces en una llamativa bolsita conocida como sachet, se fue imponiendo”, recuerda Willie Neufeld, socio fundador de Lactolanda, quien señala que en 1977 había un grupo de productores de leche que eran socios de la Cooperativa Crédito Unión, quienes realizaron viajes al Brasil para visitar fábricas de leche, con la idea de aglutinarse y mejorar la producción y comercialización de la leche. “La asociación con este grupo no prosperó. La visión no era la misma, pues aquella cooperativa de ahorro y crédito apuntaba más al ahorrista y no al productor de leche. De esa manera, yo, como productor y comerciante, junto con otros pequeños y grandes productores, retomamos la idea del proyecto, nos unimos y realizamos una comisión. Esta comisión tuvo la labor de darle forma al proyecto, y es ahí donde yo, junto con Willie Giesbrecht, sentamos las bases de la cooperativa e iniciamos las gestiones legales ante el gobierno”, rememora sobre la creación de la Cooperativa La Holanda Limitada, concretada en 1979.

El proyecto era instalar la planta industrial, cuya capacidad inicial estaba prevista para 20 mil litros proyectados en 10 años.