Cuidados extremos para la salud de cada día

“Lo que siempre se cuidó en Lactolanda es la calidad que generalmente el consumidor no conoce y tampoco exige, que es el atributo que nosotros cuidamos al que llamamos: Inocuidad, o en pocas palabras es no causarle daño al consumidor a través de nuestros productos. Esa inocuidad es un atributo que nunca faltó y no faltará en ningún producto Lactolanda”, sostiene Carina López, del departamento técnico y nutrición.