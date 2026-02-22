Apuesta a la biotecnología

La empresa supo leer los cambios de paradigma.

Para sus líderes, la dirección es clara: “El agro del futuro será más tecnológico, más sostenible y más competitivo”.

Esta premisa no es solo un eslogan, sino la base operativa sobre la cual diseñan su nuevo catálogo de soluciones.

El imperativo de la eficiencia responsable

El escenario global ha dejado de considerar la ecología como un extra para convertirla en una necesidad operativa.

En este panorama, desde Tecnomyl sostienen que “el principal desafío es acompañar la transformación hacia modelos productivos más eficientes y responsables”.

La presión por producir más con menor impacto ambiental ya no es una tendencia: es una exigencia concreta del mercado.

“Para responder a esta demanda, la firma está volcando sus recursos de investigación hacia fronteras biológicas”, indican.

Según sus proyecciones de crecimiento, “vemos una gran oportunidad en el desarrollo de biológicos, en nuevas formulaciones de alto desempeño y en soluciones integradas que permitan maximizar productividad con menor huella ambiental”.

La era del dato y la profesionalización

El campo ya no se gestiona solo con intuición, porque la precisión es la moneda de cambio actual.

Tecnomyl entiende que la evolución técnica debe ir de la mano con herramientas que permitan al productor tomar decisiones basadas en evidencia.

En su visión estratégica, “también será clave la digitalización, la inteligencia de datos aplicada al campo y la profesionalización continua del sector”.

Identidad nacional con ambición regional

A pesar de su expansión y la complejidad de los mercados donde compite, la empresa mantiene un fuerte sentido de pertenencia a sus raíces.

Su meta es clara: escalar globalmente manteniendo el ADN que los trajo hasta aquí.

“Nuestro desafío es crecer sin perder identidad. Nuestra oportunidad es liderar esa evolución desde la industria nacional”, afirman con convicción.

El objetivo final de estos 35 años de trayectoria es que el nombre de la compañía sea sinónimo de vanguardia tecnológica en cada rincón del país y la región.

Como cierre de esta etapa de celebración y apertura de un nuevo ciclo, la firma declara un deseo ambicioso pero sustentado en su historia: “Queremos que cuando se hable de innovación agroindustrial en la región, Tecnomyl sea parte natural de esa conversación”.