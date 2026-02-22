Con calidad de exportación

La relación comercial entre Cimplast y Tecnomyl se fortalece como un modelo de cooperación empresarial orientado al desarrollo conjunto, la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

“Más que un cliente, Tecnomyl es un aliado estratégico fundamental en nuestra historia, donde hemos crecido de la mano, evolucionando juntos los retos del mercado”, aseguró Milko Oddone, directivo de Cimplast.

Desarrollo de envases y calidad de exportación

Uno de los principales hitos de esta colaboración ha sido el trabajo conjunto en soluciones específicas para la industria agrícola.

Según Oddone, “hemos desarrollado en conjunto, toda la familia de Envases Agro, a nivel local y todo lo que implica la calidad de exportación”, destacando así el enfoque técnico y la capacidad de innovación aplicada a productos que cumplen con estándares internacionales.

Este desarrollo fortalece la competitividad de ambas compañías y posiciona a la industria local como un referente en calidad y eficiencia, especialmente en el diseño de envases adaptados a las necesidades del sector agroindustrial.

Compromiso ambiental y economía circular

La sostenibilidad constituye otro eje central dentro de esta alianza.

En ese sentido, Oddone subrayó: “Además formamos parte del desarrollo y aplicación del sistema SIGEV, el cual nos permite reutilizar los envases plásticos y cuidar el medio ambiente”.

La implementación de este sistema evidencia un compromiso compartido con la economía circular y la gestión responsable de residuos, aspectos cada vez más relevantes en la agenda global del sector productivo.

Tecnología de última generación

En el marco del 35° aniversario de Tecnomyl, Cimplast proyecta un fortalecimiento continuo de la relación comercial, orientado a la innovación y al crecimiento conjunto.

“Buscamos en conjunto, seguir innovando en un mercado de altas exigencias técnicas, manteniendo la sinergia y la excelente relación entre ambas empresas”, expresó Oddone.

Asimismo, resaltó el impacto positivo que genera trabajar con una empresa en constante expansión y con altos estándares de calidad.

“Estamos encantados de ser un partner/proveedor de Tecnomyl ya, que su crecimiento y exigencias de calidad nos permiten cumplir grandes desafíos incorporando al parque de máquinas lo último en tecnología a nivel mundial para abastecer sus necesidades y las de sus clientes”, manifestó.