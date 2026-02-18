Cinco noches magníficas

El presidente del Club de Clubes, Eduardo Florentín, destacó que la planificación estuvo atravesada por un objetivo claro: lograr una celebración épica y emblemática.

“La edición 100 tenía que ser épica, emblemática y trabajamos para que así sea. Fue la edición más histórica, más exitosa de todos los tiempos”, señaló con orgullo.

“Creo que se dejó una vara muy alta para las demás ediciones del carnaval encarnaceno”, afirmó.

Florentín explicó que uno de los mayores desafíos fue alcanzar ese nivel de innovación respetando la tradición carnavalera construida durante décadas por los clubes.

En ese sentido, subrayó que el éxito fue resultado del compromiso asumido por las comparsas y carrozas, especialmente en la capacitación del capital humano.

Remarcó que el crecimiento se evidenció en pista con mayor volumen y calidad en espaldares, tocados, carrozas y destaques.

La organización apostó fuertemente a la formación técnica como motor de evolución.

“En junio y julio tuvimos capacitaciones con profesionales extranjeros que vinieron a Encarnación, desde Corrientes y Gualeguaychú. Participamos de talleres con maestros de las batucadas de Río de Janeiro también”, detalló, destacando que ese intercambio permitió elevar los estándares y comprender que el centenario exigía una propuesta superior.

El resultado se vio reflejado en “las cinco magníficas noches de la edición 100”, donde se registró un récord histórico de asistencia, con más de 70.000 personas en el sambódromo.

Desde el plano organizativo, la articulación con los clubes tradicionales –presentes desde las décadas del 50 y 60– fue fundamental para sostener la logística de un evento de gran escala.

“Con ellos hemos trabajado en la estructura de la comparsa, qué cantidad de carros pretendíamos, qué cantidad de destaques, qué cantidad de espaldares y qué medidas debían tener, fijando siempre un mínimo y un máximo”, explicó Florentín, enfatizando que también se establecieron presupuestos razonables para evitar sobreendeudamientos y garantizar comparsas competitivas dentro de parámetros sostenibles.

Este trabajo cercano con dirigentes y referentes permitió asegurar desembolsos continuos y una ejecución ordenada que derivó, según sus palabras, en “cinco comparsas espectaculares”.

Más allá del espectáculo, el presidente del Club de Clubes remarcó que el carnaval constituye un pilar identitario y cultural.

“Esto es la identidad de la historia y de la ciudad. El carnaval, gracias a los clubes, es nuestro sello a nivel nacional”, sostuvo, agregando que el evento también posee reconocimiento internacional y se consolida como una herramienta estratégica de promoción turística del Paraguay.

En esa línea, enfatizó que el carnaval encarnaceno “no es solo un espectáculo, es una industria que genera movimiento en toda la ciudad”, con cifras que superaron los 30.000 millones de guaraníes por semana y más de 150.000 millones durante las cinco semanas del evento, además de la generación directa de alrededor de 2.000 fuentes de trabajo.

Florentín también destacó el impacto social y económico que implica la afluencia turística, señalando que miles de visitantes llegan atraídos por una experiencia única.

“Ofrecemos algo intangible para la gente que nos visita, que es la experiencia que puedan tener en el sambódromo y en la ciudad”, afirmó, subrayando que toda Encarnación se preparó para recibir a los turistas y mantener el crecimiento sostenido de la demanda, que incluso permitió ampliar el calendario con más semanas de carnaval y con llenos constantes en el recinto, marcando récord de asistencia, lo que demuestra una vez más que es una de las celebraciones más emblemáticas del país.