El producto fue parte del show

Para asegurar que esta edición especial de las latas de Munich Ultra acompañaran las principales noches del carnaval, el proceso productivo se articuló mediante una cocreación estratégica entre áreas responsables de la compañía.

“La planificación nació de una cocreación estratégica donde el área de Marketing trabajó en total sintonía con las áreas Industrial y Comercial”, explicó señalando que la integración entre Marketing, Producción, Supply Chain y Ventas permitió alinear la visión de marca con los objetivos de negocio y el calendario oficial del evento, que inició el 17 de enero.

Esta coordinación dio lugar a un programa específico de producción y abastecimiento anticipado, con envíos priorizados al sur del país y un esquema de reposición dinámica para responder a los picos semanales de demanda sin afectar la operación regular del portafolio.

Del concepto a la experiencia

La gran misión operativa que tuvo el equipo estuvo marcada por el factor tiempo.

“El principal desafío fue el timing. El carnaval tiene fechas fijas e inamovibles, por lo que la planificación debía ser extremadamente precisa”, indicó Rubbini, remarcando que el desarrollo de un packaging exclusivo implica coordinar diseño, aprobaciones, programación de línea, abastecimiento de insumos y distribución en una ventana muy acotada.

A esto se sumó el reto logístico de concentrar volumen en una ciudad con alta demanda puntual sin generar desbalance en otras regiones, un desafío que, según el ejecutivo, se resolvió con anticipación y coordinación transversal.

La demanda proyectada también fue determinante en la planificación industrial.

“Al tratarse de un evento que concentra consumo en pocas semanas, trabajamos con escenarios de demanda incremental”, detalló, considerando tanto el consumo directo durante las noches del carnaval como la demanda previa y posterior en el sur del país y ciudades con flujo turístico, además de los picos de reposición semanal.

Esta lectura permitió planificar volúmenes adicionales específicos para la edición limitada y garantizar cobertura sostenida durante todo el calendario festivo.

Edición limitada, impacto ilimitado

Tras el éxito de la experiencia, la compañía ya evalúa replicar el modelo en otros eventos icónicos del país.

“La experiencia del carnaval de Encarnación nos confirmó que cuando una marca logra integrarse culturalmente a un evento icónico, el impacto trasciende lo comercial”, afirmó Rubbini.

En esa línea, sostuvo que las ediciones limitadas generan conexión emocional, diferenciación en el punto de venta y fortalecen la narrativa de marca, siempre bajo una premisa estratégica: no lanzar ediciones especiales de forma aislada, sino construir experiencias memorables que consoliden el posicionamiento de Munich Ultra como una cerveza moderna, fresca y protagonista de los grandes momentos del Paraguay.