El reto de operar a gran escala

El mayor desafío fue operar una marca como Munich Ultra dentro de un evento de altísima escala, donde debíamos garantizar visibilidad, experiencia y abastecimiento sin interrupciones”, explica Drusila Cristaldo, gerente de Operaciones de Mkt & Eventos.

“Implicó montar estructuras, barras, espacios VIP y activaciones, además de sostener la operación durante varios fines de semana consecutivos con estándares altos de ejecución”, afirmó.

Para responder a esta exigencia, el grupo de Eventos y Montaje de la marca apostó por una estructura técnica segmentada y altamente comprometida en terreno.

“Trabajamos con células especializadas en Producción, Técnica, Logística y Coordinación General con la organización del carnaval. El diferencial fue el compromiso del equipo en campo: estuvieron todos los fines de semana, acompañando montaje, operación y desmontaje, con presencia activa especialmente en el cierre, donde la exigencia fue máxima”, destacó Drusila, valorando el rol humano de su equipo como eje del éxito operativo.

En cuanto al diseño espacial, la planificación respondió a una lógica estratégica orientada a maximizar impacto y coherencia de marca.

“Priorizamos puntos de alto flujo, visibilidad nocturna y cercanía a sectores VIP. Buscamos que cada espacio refleje el ADN de Munich Ultra: frescura, innovación y una experiencia premium dentro del circuito”, explicó.

Igualmente, felicitó el rol del proveedor que entendió el concepto y acompañó la ejecución todos los fines de semana.

Drusila también destacó la innovación como protagonista. “Especialmente con la incorporación del trío eléctrico, que elevó la presencia de Munich Ultra dentro del carnaval. No solo fue un atractivo para el público, sino que implicó una coordinación logística y técnica muy exigente: montaje, sonido, iluminación, artistas, recorridos y sincronización con la organización general”, expresó.

“El impacto fue enorme, cuando el trío salía a pista, la energía del público cambiaba, y eso confirmó que apostar por experiencias innovadoras marca la diferencia”, indicó.