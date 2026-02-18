Elevar la fiesta máxima del país

El carnaval perfecto impulsado por Munich Ultra es la evolución natural y la máxima expresión de nuestra campaña de temporada: ‘El verano perfecto’”, afirmó, destacando que la propuesta nace de un insight estratégico claro: posicionar a la marca como habilitadora de experiencias memorables.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo en Encarnación fue “elevar la vara de la fiesta máxima”, eliminando fricciones y potenciando la alegría con una propuesta fresca, liviana y equilibrada que permita disfrutar sin interrupciones.

Valeria subrayó que la estrategia fue más allá del marketing tradicional. “No buscamos simplemente auspiciar o estar presentes, sino ser una parte activa del momento. Queremos construir, junto al público, recuerdos memorables que perduren mucho después de que se apague la última luz del sambódromo”, expresó, al tiempo de remarcar que la meta central fue consolidar una recordación espontánea en el consumidor, instalando a la marca como “el ingrediente esencial que hace que lo bueno se vuelva perfecto”.

Así, en el corazón del carnaval, la marca no solo acompañó el espectáculo, sino que buscó transformarlo en una experiencia “Ultra”: superior, inolvidable y perfecta.

Desde el área de marketing, uno de los principales desafíos fue lograr una integración orgánica con la identidad cultural del evento.

“El objetivo fue claro: acompañar el show para potenciar el evento, posicionándonos como un aliado estratégico de la tradición encarnacena”, explicó.

Para ello, la marca apostó por generar valor real a la cultura local, destacándose con latas de edición limitada que, según Valeria, “no solo entregaron un producto, sino que nos convirtieron en promotores activos de la cultura y el orgullo de Encarnación”.

En cada jornada, el reto fue fomentar la experiencia del público sin interrumpir la magia del corso, sino siendo “la energía que la sostiene”, elevando así el espíritu de las comparsas y el brillo cultural.