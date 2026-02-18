Producción de gran escala en el carnaval perfecto

Como presentador, Munich Ultra acompañó la energía del público que asistió a cada una de las cinco noches del carnaval perfecto, en el sambódromo de Encarnación. La marca potenció la experiencia festiva, integrándose de forma orgánica a una edición emblemática que combinó identidad local, esfuerzo organizativo, compromiso de los clubes y una respuesta masiva del público, demostrando que el carnaval encarnaceno es el mayor símbolo cultural y una de las industrias festivas más importantes de nuestro país. ¡Por otros 100 años más del carnaval encarnaceno!