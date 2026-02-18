Carnaval Munich 2026
18 de febrero de 2026 - 01:00

Producción de gran escala en el carnaval perfecto

Más de 70.000 personas asistieron al sambódromo de Encarnación durante las cinco noches del histórico y tradicional carnaval, que tuvo al trío eléctrico de Munich Ultra entre sus principales atractivos.
Más de 70.000 personas asistieron al sambódromo de Encarnación durante las cinco noches del histórico y tradicional carnaval, que tuvo al trío eléctrico de Munich Ultra entre sus principales atractivos.Archivo, ABC Color

Como presentador, Munich Ultra acompañó la energía del público que asistió a cada una de las cinco noches del carnaval perfecto, en el sambódromo de Encarnación. La marca potenció la experiencia festiva, integrándose de forma orgánica a una edición emblemática que combinó identidad local, esfuerzo organizativo, compromiso de los clubes y una respuesta masiva del público, demostrando que el carnaval encarnaceno es el mayor símbolo cultural y una de las industrias festivas más importantes de nuestro país. ¡Por otros 100 años más del carnaval encarnaceno!

Por ABC Color
Miles de turistas llegaron atraídos por la experiencia única del carnaval perfecto. El público asistió con muchas ganas de disfrutar de la mayor fiesta del país.
Miles de turistas llegaron atraídos por la experiencia única del carnaval perfecto. El público asistió con muchas ganas de disfrutar de la mayor fiesta del país.
Un gran despliegue se tuvo en cada una de las jornadas del carnaval perfecto, con acompañamiento del trío eléctrico y las bailarinas del staff artístico de Munich Ultra que hicieron vibrar al público.
Un gran despliegue se tuvo en cada una de las jornadas del carnaval perfecto, con acompañamiento del trío eléctrico y las bailarinas del staff artístico de Munich Ultra que hicieron vibrar al público.
El carnaval de Encarnación celebró su edición número 100 con un despliegue sin precedentes.
El carnaval de Encarnación celebró su edición número 100 con un despliegue sin precedentes.
La edición centenaria dejó una vara muy alta para las futuras celebraciones.
La edición centenaria dejó una vara muy alta para las futuras celebraciones.
Comparsas, carrozas y figuras individuales mostraron un notable crecimiento en volumen y calidad escénica.
Comparsas, carrozas y figuras individuales mostraron un notable crecimiento en volumen y calidad escénica.
La evolución artística se reflejó en cada una de las presentaciones, donde los bailarines y las comparsas se mostraron más estructurados y competitivos, logrando la admiración de los asistentes.
La evolución artística se reflejó en cada una de las presentaciones, donde los bailarines y las comparsas se mostraron más estructurados y competitivos, logrando la admiración de los asistentes.
El carnaval encarnaceno se posiciona como una de las fiestas culturales más emblemáticas del Paraguay.
El carnaval encarnaceno se posiciona como una de las fiestas culturales más emblemáticas del Paraguay.
El staff artístico de Munich Ultra también aportó belleza, simpatía y mucha energía animando al público en cada una de las cinco noches que tuvo el carnaval perfecto.
El staff artístico de Munich Ultra también aportó belleza, simpatía y mucha energía animando al público en cada una de las cinco noches que tuvo el carnaval perfecto.