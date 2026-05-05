COMEPAR: impacto en educación y nutrición

COMEPAR se posiciona como un actor clave en el fortalecimiento de la alimentación escolar en Paraguay, acompañando al sistema educativo público y contribuyendo al desarrollo social a través de un modelo centrado en la nutrición y el impacto comunitario.

Con más de 12 años de trayectoria, la empresa se ha consolidado como aliada estratégica de la educación pública, brindando servicios de alimentación escolar a miles de niños y niñas en distintos puntos del territorio nacional. Su enfoque está orientado al diseño y provisión de alimentos elaborados específicamente según las necesidades nutricionales de la población en edad escolar, con el objetivo de favorecer el crecimiento saludable y el rendimiento académico.

El compromiso de COMEPAR se basa en una premisa central: la alimentación adecuada es un factor determinante en el proceso de aprendizaje. Bajo esta visión, la empresa promueve una oferta de alimentos saludables y de calidad, pensados para acompañar el desarrollo integral de los estudiantes y contribuir al bienestar de la infancia, considerada el futuro del país.

Además de su impacto en el ámbito educativo, COMEPAR desempeña un rol relevante en la economía nacional. La empresa emplea de manera directa a más de 3.000 colaboradores y genera más de 11.000 empleos indirectos, fortaleciendo cadenas productivas y dinamizando diversos sectores económicos. Este efecto multiplicador se traduce en oportunidades laborales y en el fortalecimiento del tejido social en las comunidades donde opera.

Otro eje fundamental de su modelo de trabajo es el apoyo a la agricultura familiar. COMEPAR impulsa la integración de productores locales a su cadena de suministro, especialmente en el área frutihortícola, promoviendo el desarrollo de economías regionales. Esta articulación contribuye a la soberanía alimentaria, al tiempo que fomenta la producción nacional y el crecimiento sostenible de las comunidades rurales.

De esta manera, COMEPAR reafirma su posicionamiento como una empresa comprometida no solo con la alimentación escolar, sino también con el desarrollo social, económico y productivo del Paraguay.