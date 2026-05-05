COMEPAR marca hito en Areguá

La nueva unidad de producción representa la concreción de una visión de crecimiento sostenido que la compañía viene desarrollando desde hace más de una década, basada en la incorporación de tecnología, infraestructura moderna y la formación de capital humano especializado. Actualmente, COMEPAR cuenta con más de 3.000 colaboradores y abastece a instituciones públicas y privadas en distintos puntos del país, consolidándose como un actor clave en el sector alimentario institucional.

La planta inaugurada posee una capacidad instalada que supera las 100 toneladas diarias de alimentos listos para el consumo, con una producción estimada de hasta 300.000 raciones por día. Este nivel de escala la ubica entre las infraestructuras más avanzadas de Sudamérica en su rubro. Su diseño operativo centralizado permite un control integral de toda la cadena productiva, garantizando altos estándares de trazabilidad, estandarización de procesos y seguridad alimentaria.

El proyecto fue concebido para responder a la creciente demanda de soluciones alimentarias seguras, nutritivas y de gran volumen, especialmente en programas de alimentación escolar y servicios institucionales. En este contexto, la empresa subraya que su impacto trasciende lo económico, ya que contribuye de manera directa a la mejora de la nutrición y el rendimiento académico de miles de niños y jóvenes en Paraguay.

“Nuestro propósito es claro: alimentar el futuro del país. Esta planta marca un antes y un después para COMEPAR y para la industria alimentaria en Paraguay. Hemos desarrollado un modelo productivo que combina tecnología y control de calidad, elevando los estándares del sector y proyectándonos hacia una mayor integración regional”, expresó Javier Génez, presidente del directorio de la compañía.

Ubicada estratégicamente en Areguá, la nueva planta también optimiza los procesos logísticos de distribución, reduciendo tiempos de entrega y fortaleciendo la cobertura en zonas cercanas como Capiatá e Itauguá. Asimismo, su puesta en funcionamiento impulsa el desarrollo económico local mediante la generación de empleo directo e indirecto, dinamizando la actividad productiva en la región.

En términos tecnológicos, la infraestructura incorpora sistemas de última generación en procesamiento, conservación y control de alimentos, además de un laboratorio propio para análisis microbiológicos y fisicoquímicos. La operación se rige bajo estándares internacionales como ISO 9001:2015 y el sistema HACCP, lo que asegura la inocuidad y calidad en todas las etapas de producción.

En materia ambiental, la planta incluye una moderna unidad de tratamiento de efluentes y sistemas de eficiencia en el uso de recursos, orientados a reducir el impacto ambiental y promover prácticas sostenibles dentro de la operación industrial.

La inversión total del proyecto se ejecutó en un plazo aproximado de 30 meses, desde su planificación hasta su puesta en marcha. Más allá de su dimensión productiva, la inauguración simboliza un punto de inflexión en la cultura organizacional de COMEPAR, basada en la mejora continua, la excelencia operativa y el compromiso social.

De cara al futuro, la compañía proyecta continuar ampliando su capacidad productiva, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer su presencia en mercados regionales, con el objetivo de contribuir a la profesionalización y modernización del sector alimentario en Paraguay.