Lactolanda impulsa la alimentación escolar

La Cooperativa de Productores de Leche La Holanda, a través de su marca Lactolanda, consolida su rol estratégico en el desarrollo nacional al proveer insumos lácteos a COMEPAR SA, empresa encargada de la alimentación escolar en el marco del programa Hambre Cero. Esta articulación público-privada se posiciona como un eje clave para asegurar una nutrición adecuada en niños y niñas del sistema educativo.

Con más de 40 años de trayectoria, Lactolanda procesa actualmente más de 1,5 millones de litros de leche por día. Su planta industrial, ubicada en Dr. Juan Eulogio Estigarribia, cuenta con altos estándares de calidad y ha sido reconocida en reiteradas ocasiones como la marca más recordada en leche fluida y yogur. Esta capacidad productiva y reputación consolidada permiten garantizar productos confiables para el consumo masivo en instituciones educativas.

Por su parte, COMEPAR ha dado un paso significativo con la inauguración de su planta en Areguá, diseñada para producir hasta 300.000 raciones diarias. El modelo de producción centralizado implementado por la firma permite un control riguroso en cada etapa, desde la selección de insumos hasta la distribución final, asegurando trazabilidad e inocuidad en los alimentos que llegan a más de 400 centros educativos.

El impacto de esta alianza trasciende el ámbito escolar. La provisión de Lactolanda impulsa directamente a más de 1.000 productores asociados a la cooperativa, fortaleciendo la economía rural y generando un círculo virtuoso de desarrollo. De este modo, ambas empresas no solo contribuyen a la seguridad alimentaria, sino también al crecimiento sostenible en regiones clave como Central y Alto Paraná.