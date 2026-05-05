SGS y COMEPAR fortalecen alianza para elevar los estándares de calidad

La empresa líder mundial en análisis, inspección y certificación, SGS, consolida su alianza con COMEPAR con el objetivo de fortalecer los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Seguridad Alimentaria en Paraguay. Este trabajo conjunto apunta a optimizar procesos productivos, garantizar alimentos más seguros y reforzar la confianza de clientes y consumidores finales.

Reconocida a nivel internacional por su liderazgo, SGS mantiene una relación sostenida con COMEPAR, una de las compañías referentes del sector alimentario nacional. La colaboración se enfoca en asegurar el cumplimiento de normativas, elevar los estándares de calidad y promover prácticas sostenibles dentro de la industria, en un contexto donde la exigencia del mercado es cada vez mayor.

Con presencia en 115 países, más de 2.500 laboratorios e instalaciones comerciales y un equipo de más de 99.500 profesionales, SGS aporta soluciones técnicas respaldadas por más de 145 años de experiencia. Su enfoque se basa en la precisión y rigurosidad de los procesos suizos, lo que permite a las organizaciones operar con mayor eficiencia y seguridad en mercados altamente competitivos.

Este compromiso se refleja en su promesa de marca, centrada en brindar confianza cuando más se necesita. La integridad, la transparencia y la fiabilidad son pilares que guían cada uno de sus servicios, consolidando su reputación como socio estratégico para empresas de distintos sectores productivos.

En Sudamérica, SGS cuenta con una presencia histórica desde 1939, cuando inició operaciones en Argentina y Brasil orientadas al sector agrícola. En Paraguay, la compañía está presente desde mayo de 1976, acumulando casi 50 años de trayectoria acompañando a los principales sectores productivos, con especial impacto en el desarrollo industrial y alimentario.

En este contexto, la alianza con COMEPAR adquiere un valor estratégico clave. A través de certificaciones vinculadas a los Sistemas de Gestión de la Calidad y a la Seguridad Alimentaria, SGS contribuye a la mejora continua de los procesos internos de la empresa, fortaleciendo su cadena de valor y su posicionamiento en el mercado.

Además, esta cooperación permite a COMEPAR adaptarse a estándares internacionales y responder a las crecientes demandas del sector. La implementación de buenas prácticas no solo optimiza la producción, sino que también refuerza la confianza de los consumidores.

De esta manera, la alianza entre ambas compañías no solo beneficia a sus operaciones, sino que también impulsa el desarrollo de la industria alimentaria paraguaya, promoviendo mayor calidad, seguridad y competitividad en el país.