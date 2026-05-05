Tecnología local para el cuidado del ambiente

El volumen y tipo de efluentes generados representaron un reto significativo al momento de seleccionar un proveedor con experiencia en el diseño y construcción de plantas de tratamiento de tipo industrial, capaces de responder a exigencias operativas y ambientales de alta complejidad. En este contexto, la responsabilidad recayó en FABRIPAR SA, empresa con más de cincuenta años de trayectoria en el ámbito local y con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos industriales a nivel regional. La firma asumió el diseño y ejecución de una solución integral, adaptada a las necesidades específicas de la operación, garantizando eficiencia, confiabilidad y cumplimiento normativo. La Planta de Tratamiento fue cien por ciento diseñada y construida en el país, con todos los equipos también fabricados localmente, lo que evidencia el alto nivel de desarrollo y competitividad de la industria nacional. El sistema implementado incorpora tecnologías de última generación utilizadas a nivel mundial, entre ellas procesos de Lodos Activados, Flotación por Aire Disuelto (DAF), Digestión Aeróbica de Lodos, Control Centralizado de Operaciones y un moderno laboratorio de análisis. Este último permite a los operadores realizar un seguimiento diario del funcionamiento de la planta mediante la evaluación constante de diversos parámetros operativos, asegurando un control riguroso y continuo del proceso. Los efluentes tratados cumplen estrictamente con los parámetros de descarga exigidos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y atraviesan una etapa final de desinfección antes de su vertido en el cuerpo receptor, garantizando la reducción del impacto ambiental. Este proceso integral refleja el compromiso conjunto de COMEPAR y FABRIPAR con la sostenibilidad ambiental, así como con el cumplimiento de normas nacionales e internacionales en materia de tratamiento de aguas residuales industriales. La incorporación de tecnología avanzada y la capacidad técnica local posicionan esta planta como un referente dentro de la industria paraguaya. Asimismo, el sistema de monitoreo continuo, sumado al laboratorio interno, permite una gestión eficiente y preventiva, asegurando que cada etapa del tratamiento cumpla con los estándares requeridos antes de la disposición final. De esta manera, el proyecto consolida una solución sustentable que contribuye al cuidado del medio ambiente y fortalece la industria nacional en innovación y gestión responsable de los recursos hídricos con una visión de desarrollo sostenible a largo plazo para el país en general.