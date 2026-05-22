El motor de la industria paraguaya en marcha

La industria de la construcción en Paraguay no solo resiste, sino que evoluciona hacia un año clave para la inversión económica.

Ayer abrió sus puertas la 26ª Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción (Constructecnia 2026).

El evento se posiciona una vez más como el termómetro indispensable para medir la salud y el dinamismo de un sector motor de la economía nacional.

Una emotiva apertura

La 26ª Constructecnia tuvo ayer su jornada de apertura.

La gran atracción del día se concentró en el acto de inauguración oficial, una ceremonia que no solo formalizó el inicio de la muestra, sino que celebró el histórico hito logístico de mudarse al Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque.

El acto central contó con la presencia de autoridades del Gobierno nacional, líderes de los principales gremios del sector (como Cavialpa, CPI, Cecoel, UIP, Capadei, Capaco, CAP y APAR, entre otros) y delegaciones extranjeras.

La apertura estuvo acompañada de un despliegue cultural y artístico a cargo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA - UNA), que incluyó una performance de música y danza, seguida por el tradicional recorrido de las autoridades por los más de 300 stands.

En paralelo, está habilitada la muestra Arquitectos Notables Históricos del Paraguay, de la FADA – UNA.

Un espacio de debate y conocimientos

Más allá del protocolo de inauguración, las puertas del recinto se abrieron a las 15:00, dando paso a un cargado cronograma técnico y comercial distribuido en los diferentes auditorios.

El primer día de la feria se posicionó de inmediato como el espacio de debate más importante del año para el rubro.

Los ejes temáticos de la jornada abarcaron desde la macroeconomía hasta la tecnología vial y la sostenibilidad.

En Infraestructura frente al déficit fiscal, uno de los platos fuertes de la tarde, fue el panel debate organizado por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), titulado “La inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal”, a cargo del Econ. Milton Von Hesse La Serna, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Perú.

En La importancia del cumplimiento de los contratos, se demuestra que el cumplimiento de los contratos garantiza la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones a largo plazo, reduciendo el riesgo y los costos operativos.

Esta estabilidad estimula la actividad económica al dinamizar los mercados y facilitar el comercio entre empresas.

Se abordó este tema en la conferencia magistral presentada por la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).

En el tema El futuro energético, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) presentó su conferencia “Perspectivas estratégicas: Situación actual y plan de inversiones”, complementada por el panel de la Cámara de Empresas de Obras Electromecánicas (Cecoel), enfocado en los desafíos de la sostenibilidad ante la expansión del sector privado, crecimiento urbano acelerado y transformación energética, llamado “Energía y construcción en Paraguay: desafíos para la sostenibilidad en un escenario de expansión del sector privado”.

En Inclusión y roles sectoriales, el panel “Mujeres que construyen: rompiendo moldes, edificando realidades” se abordó el avance del liderazgo femenino en las obras y la gestión de proyectos en el país.

En Innovación y construcción digital, las empresas referentes expusieron soluciones de vanguardia, como la charla de Tecno Electric sobre “Edificios del futuro”, la presentación de “Construcción digital” por parte de Topografías del Paraguay SA, y los avances en materiales reflectivos para señalización vial expuestos por el Grupo Luminotecnia.

La agenda de este año no solo apunta a la exhibición comercial, sino que propone un fuerte componente de capacitaciones técnicas y espacios de debate sobre los desafíos urgentes y el futuro de la infraestructura en el país.

Nuevo escenario, una experiencia 360º

La gran novedad de esta edición es su traslado al Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque. Lejos de ser un simple cambio de dirección, este nuevo escenario representa una apuesta fuerte por la integración total y la optimización logística.

Tras haber albergado a casi 700.000 visitantes a lo largo de un cuarto de siglo, la feria estrena “nueva casa” para ofrecer una experiencia 360º.

En esta edición, el nuevo recinto alberga más de 200 empresas distribuidas en unos 300 stands.

El diseño del espacio permite así –y de forma inédita– una convivencia armónica entre el despliegue de la maquinaria pesada de gran porte y las muestras de los acabados arquitectónicos más sofisticados del mercado.