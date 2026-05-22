Nutrida agenda de fin de semana

La 26ª edición de Constructecnia, el evento cumbre del sector de la construcción en Paraguay, se prepara para un fin de semana de alta intensidad en su cronograma de actividades.

Tras una apertura oficial cargada de expectativas, las jornadas de hoy y mañana, concentran el núcleo de los negocios del sector y traen a la mesa debates sobre el desarrollo inmobiliario y el futuro de las ciudades.

Viernes de negocios, urbanismo y políticas de vivienda

Desde tempranas horas, los pabellones ubicados en el predio ferial albergan la Expo Notable FADA y la Expo Mesa de Libros, espacios permanentes que fusionan la academia, la arquitectura y el arte.

Sin embargo, el movimiento fuerte arranca en los auditorios de la mano de expertos nacionales e internacionales.

La jornada de hoy concentra el núcleo comercial y trae a la mesa debates sobre el desarrollo de las ciudades.

El movimiento fuerte arranca a las 15:00 en el Auditorio 1 con la Rueda de Negocios Constructecnia 2026.

Este espacio se erige como el principal catalizador de alianzas estratégicas, donde proveedores, constructoras y desarrolladores buscarán cerrar acuerdos comerciales para el resto del año.

Por su parte, el Auditorio 2 se convierte en el epicentro del análisis de las políticas habitacionales del país.

A las 18:30, la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei) presenta la charla Desarrollo inmobiliario y planes de vivienda: desafíos y oportunidades, un tema crucial en la agenda económica actual, considerando el déficit habitacional y las nuevas herramientas de financiamiento en Paraguay.

Inmediatamente después, a las 19:00, el mismo auditorio recibe al renombrado Arq. Gustavo Restrepo, de Colombia, para el lanzamiento de ASU 500 años.

Restrepo disertará sobre La transformación de Medellín, un caso de estudio mundial sobre cómo el urbanismo social, la arquitectura y la planificación estratégica pueden rescatar y potenciar una ciudad.

Más tarde, a las 20:00, se abrirá el panel debate Minería: construyendo un sector productivo, donde el Ing. Rómulo Mucho Mamani, exministro de Energía y Minas (Minem) de Perú, analiza el impacto de la extracción de materias primas y la producción local de insumos para el sostenimiento de las obras de infraestructura del país.

Para los profesionales técnicos, el Auditorio 3 ofrece desde las 15:00 un circuito de charlas de actualización que abarcan desde sistemas de prevención de incendios (Lume Ingeniería), control y eficiencia energética (Keeper), hasta cubiertas metálicas sin filtraciones (Metalúrgica Vera) y la presentación de productos de la firma Energía 360°, a las 19:00.

Sábado de sustentabilidad, innovación y vanguardia técnica

Mañana la feria mantendrá el acelerador a fondo, enfocándose en la transferencia de conocimiento, la tecnología constructiva y la sostenibilidad ambiental.

Las actividades académicas y técnicas se activan temprano en el Auditorio 2 con el Programa Tekorenda sobre obras de restauración de la FADA y una serie de talleres de mapeo y metodologías FabLab para niños.

En este mismo espacio, la eficiencia energética y el confort habitacional ganarán protagonismo con la presentación de la firma Casa Climática SA sobre “Aberturas de PVC: Confort, Aislación y Eficiencia”, a cargo de Alveroni Doerksen, a las 15:00.

Por otro lado, el Auditorio 1 albergará presentaciones de alto valor arquitectónico y comercial. A las 13:00, la firma Musa Progetti expondrá sobre el paso del diseño a la realización en el sector hospitalario e industrial, seguido a las 14:00 por la presentación de investigaciones del CIDI de la FADA, liderada por el Prof. Arq. Juan Carlos Cristaldo y su equipo.

La agenda cultural y patrimonial tendrá un hito a las 16:00 con la Conferencia Arq. Luz Ayala: Ruinas Jesuíticas, para luego dar paso a las presentaciones de las marcas Makita (Lincoln SA) y un nuevo bloque de debates urbanos bajo el sello de Code Asu.

Finalmente, el Auditorio 3 se convertirá mañana en el punto de encuentro para las soluciones constructivas de vanguardia.

Desde las 15:00 se dictará el Taller Lúdico de Planificación de la FADA, seguido por las disertaciones técnicas de Greenway SRL sobre soluciones de nueva generación y Lunaclor enfocada en piscinas inteligentes.

El cierre técnico de la jornada estará marcado por el Paraguay Green Building Council, que abordará la importancia de la construcción sostenible en el desarrollo inmobiliario local, y la firma LG Electronics con una ponencia sobre la selección de sistemas de climatización eficiente (Chiller, VRF o unitarios) para proyectos a gran escala.