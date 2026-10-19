Energía solar para una industria más eficiente

Desarrollado junto con Itaipú Binacional y Aponte Latorre, el proyecto tuvo a Kaizen Energy a cargo del diseño, la ingeniería, el suministro y la puesta en marcha. La iniciativa aprovecha la infraestructura existente para incorporar energía renovable y optimizar el consumo eléctrico.

Uno de los principales retos fue adaptar el diseño a las cubiertas y distribuir los módulos para aprovechar la superficie disponible sin afectar la seguridad ni las operaciones.

También fue clave integrar sistemas de protección, monitoreo y control para garantizar una operación confiable.

La planificación contempló la distribución de los módulos según las características de las cubiertas y la integración de sistemas eléctricos de protección y control. Estas herramientas permiten detectar posibles desviaciones de funcionamiento y organizar el mantenimiento preventivo, contribuyendo a sostener el rendimiento de la instalación y garantizar una operación segura.

“La coordinación entre las distintas empresas participantes y el cumplimiento de los plazos establecidos también representaron aspectos clave para el éxito del proyecto”, señala Ferreira.

La planta cubre parte de la demanda eléctrica durante las horas de mayor disponibilidad solar. El monitoreo permite evaluar su desempeño y planificar el mantenimiento. El autoconsumo fotovoltaico contribuye a optimizar costos operativos y disminuir las emisiones asociadas al consumo energético.

Para Ferreira, esta experiencia demuestra que Paraguay tiene oportunidades para ampliar el uso de sistemas fotovoltaicos en instalaciones industriales, comerciales e institucionales. Los techos y terrenos disponibles pueden convertirse en activos energéticos que impulsen operaciones más competitivas y sostenibles.

“El siguiente paso es impulsar proyectos integrales que combinen paneles solares, almacenamiento con baterías, monitoreo inteligente y gestión eficiente de la energía”, afirma.

Estas tecnologías permiten adaptar la generación al consumo y fortalecer la resiliencia energética, especialmente en instalaciones donde la continuidad del suministro es prioritaria.

El proyecto con Itaipú es una referencia para otras infraestructuras del país y evidencia el potencial de iniciativas técnicamente viables y ambientalmente responsables.

Kaizen Energy también impulsa el contrato de compra de energía o Power Purchase Agreement (PPA). En esta modalidad, la empresa financia, instala, opera y mantiene la planta en las instalaciones del cliente, que paga por la energía generada según las condiciones acordadas, sin inversión inicial.

Así, Kaizen Energy facilita el acceso a energía renovable y acompaña al sector público y privado en la modernización de sus instalaciones, integrando eficiencia, innovación y sostenibilidad.