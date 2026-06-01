Establecido oficialmente en el año 2001 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el origen de este día especial responde a la imperiosa necesidad de enfocar la atención mundial en el lácteo. Su propósito central radica en sensibilizar a la población sobre los múltiples beneficios biológicos que aporta la leche, consolidándola como una pieza irremplazable de la seguridad alimentaria en los cinco continentes.

Desde el punto de vista puramente biológico y de salud, la leche destaca por ser un alimento de densidad nutricional inigualable. Al poseer proteínas de altísimo valor biológico, carbohidratos de fácil asimilación en forma de lactosa, ácidos grasos esenciales y una biodisponibilidad superior de calcio, fósforo y vitaminas del complejo B, su consumo previene patologías crónicas cracionales, protege el sistema óseo y optimiza el correcto desarrollo cognitivo en todas las etapas del ciclo vital.

A nivel global, la demanda y el consumo del preciado líquido alcanzan dimensiones titánicas cada jornada. Informes consolidados de agencias de nutrición internacional demuestran que la humanidad consume diariamente una cifra aproximada de 1.500 millones de litros de leche equivalente, consolidando a este recurso natural como uno de los productos de origen animal más dinámicos, solicitados e influyentes sobre la estabilidad nutricional del planeta.

En Paraguay, el panorama industrial muestra un crecimiento verdaderamente histórico. Según los datos oficiales presentados por la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (CAPAINLAC) en su informe de gestión correspondiente al año 2024, la producción nacional formal de leche ha alcanzado la destacable e inédita cifra de 890.000.000 de litros anuales, denotando un sostenido incremento estructural a pesar de variadas adversidades climáticas.

Este volumen productivo nacional se traduce directamente en un consumo diario masivo por parte de la población paraguaya. Si consideramos el total procesado anualmente, en el territorio paraguayo se consumen aproximadamente 2.438.356 litros de leche al día, lo que permite abastecer de manera eficiente los centros urbanos, las despensas rurales y los planes de alimentación complementaria del Gobierno nacional.

El impacto monetario que el sector lácteo moviliza de forma anual dentro de la economía de Paraguay es multimillonario. Tomando como base la producción declarada por la CAPAINLAC y considerando los precios de referencia del mercado formal, el complejo lechero paraguayo inyecta anualmente más de 380 millones de dólares americanos solo en concepto de materia prima pagada y productos industrializados básicos comercializados.

Asimismo, el dinamismo exportador del sector ha registrado cifras altamente alentadoras para las divisas paraguayas. Los datos de la CAPAINLAC revelan que, durante el ejercicio fiscal 2024, el Paraguay logró exportar productos lácteos, principalmente leche en polvo, por un valor total de 80.253.975 dólares americanos, abriendo nuevos e importantes mercados de consumo en la región y el mundo.

Detrás de estos gigantescos números financieros se encuentra el sustento directo de miles de hogares paraguayos. La cadena de valor láctea aglutina activamente a más de 5.000 familias de productores en el eslabón primario y sostiene de forma directa a más de 10.000 empleos formales en las plantas industriales de procesamiento y distribución comercial a nivel nacional.

En términos de consumo individual, el indicador aparente en el Paraguay se sitúa actualmente en 135 litros por persona al año. Este importante repunte en la ingesta individual coincide plenamente con la implementación sostenida de programas de asistencia social, tales como la merienda escolar y las iniciativas nutricionales gubernamentales enfocadas en la primera infancia paraguaya.

No obstante, el país aún enfrenta el desafío de alcanzar las metas recomendadas por los organismos de salud. La FAO establece un consumo mínimo de 180 litros por persona al año, por lo que este Día Mundial de la Leche invita a los paraguayos a revalorizar este noble alimento, apostando por la producción nacional legal y protegiendo la salud familiar de forma integral.