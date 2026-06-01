Supermix impulsa la producción láctea

El eslabón inicial en la cadena de producción de un vaso de leche de alta calidad se encuentra estrictamente ligado a la nutrición del ganado.

Para responder a las diversas realidades operativas de los tambos en el territorio nacional, la industria local desarrolló líneas específicas de alimentos balanceados peletizados, concentrados proteicos y sales minerales.

Estas formulaciones científicas buscan cubrir los requerimientos biológicos del animal en cada una de sus etapas de desarrollo, desde la fase de ternero hasta el periodo de máxima producción láctea.

El proceso de fabricación industrial se inicia con la adquisición de grandes volúmenes de materias primas e insumos de origen nacional, regional e internacional.

Al arribar a la planta procesadora, el departamento de control de calidad somete cada cargamento a un exhaustivo análisis técnico.

Según los protocolos de la empresa, ningún insumo ingresa a la línea de producción sin la certificación previa de sus propiedades, garantizando así la homogeneidad de los componentes negociados.

Automatización y tecnología de punta

La planta industrial opera bajo un sistema de producción integrado y automatizado que supervisa de forma permanente cada etapa del procesamiento.

Un equipo de colaboradores técnicos y científicos lidera el desarrollo de las formulaciones customizadas, adaptando los índices nutricionales a las exigencias climáticas y geográficas de la zona de producción.

Este esquema tecnológico busca que el avance genético y sanitario de los rodeos sea acompañado por un soporte alimentario adecuado.

El soporte laboratorial constituye el eje central para asegurar la trazabilidad de los productos terminados y de las materias primas utilizadas.

A través de un laboratorio centralizado, se realizan análisis constantes a muestras y contramuestras de los lotes fabricados en la planta.

Este control sistemático mitiga los riesgos de contaminación y asegura la entrega de un balanceado que cumple de forma estricta con las normativas de seguridad alimentaria vigentes.

Optimización del sistema ruminal

La composición de las líneas premium destinadas a vacas en lactación incorpora una base de alta concentración proteica combinada con aditivos específicos.

Las formulaciones poseen ingredientes que estabilizan y optimizan la salud ruminal, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de la energía y en la prevención de trastornos metabólicos comunes en animales de alta producción.

El impacto de una dieta científicamente balanceada repercute de forma directa en los tenores de grasa y proteína de la materia prima que llega a las industrias procesadoras.

El rendimiento sólido de la leche determina no solo la calidad nutricional del producto que llega a las mesas de las familias, sino también la eficiencia de los procesos de pasteurización y diversificación de derivados lácteos en las plantas fabriles.

Rentabilidad

La eficiencia técnica lograda dentro de los establecimientos productores determina la rentabilidad final del sector tambero.

La reducción de costos por litro producido, mediante el uso de alimentos eficientes, permite estabilizar los márgenes de ganancia frente a las fluctuaciones del mercado. Este equilibrio en la cadena de valor es indispensable para mantener precios competitivos en los productos terminados que se ofrecen al consumidor.

Responsabilidad industrial

La responsabilidad industrial en el sector agroalimentario paraguayo se consolidó mediante la adopción de estos criterios de control y desarrollo científico.

El fortalecimiento de la producción láctea nacional depende de la sinergia entre la tecnología de los proveedores de insumos y el manejo operativo en los tambos.

El sostenimiento de estos estándares técnicos apunta a consolidar la seguridad alimentaria y el crecimiento económico del sector pecuario.