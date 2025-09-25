Paraguay se fortalece en la sanidad aviar

Entre sus objetivos se destacan: mantener la sanidad de las aves, asegurar la inocuidad de los productos de origen aviar, fortalecer el comercio interno y externo de carne y huevos y prevenir el ingreso de enfermedades exóticas como la Influenza Aviar y la Enfermedad de Newcastle, dos de las mayores amenazas para la avicultura mundial.

Libre de influenza y Newcastle

Paraguay sostiene su estatus sanitario internacional con la autodeclaración oficial como país libre del virus de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral y país libre de la enfermedad de Newcastle.

Plan sanitario incluye vigilancia activa y pasiva

En la vigilancia activa, Senacsa realiza estudios seroepidemiológicos anuales en aves de corral de traspatio –gallinas, patos, pavos y gansos– en zonas de riesgo, especialmente cerca de humedales y áreas de concentración de aves migratorias. El muestreo se define en dos etapas: primero, con la selección de establecimientos basada en una matriz de riesgo espacial y luego con el cálculo del número de aves a analizar en función de hipótesis de prevalencia interna.

La vigilancia pasiva, por su parte, se articula mediante las Unidades Zonales y el Sistema de Información Sanitaria Animal (SISA), una plataforma en línea que registra notificaciones, georreferencia de granjas y consolida datos sanitarios para su análisis y difusión. Además, Senacsa exige el registro, habilitación y georreferenciamiento de granjas avícolas, lo que permite un control permanente del sector.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Formación y cooperación público-privada

Otro pilar del programa es la capacitación continua. Senacsa organiza jornadas de actualización para profesionales y para veterinarios, así como entrenamientos dirigidos a productores, con el fin de reforzar la bioseguridad y la detección temprana de posibles brotes.

El modelo se complementa con la asociación público-privada, que habilita a veterinarios acreditados del sector privado para colaborar en la vigilancia, prevención, notificación y otras acciones claves en el ámbito de la sanidad avícola, bajo la supervisión del servicio oficial.