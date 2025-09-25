Pollos Don Juan apuesta a la mano de obra paraguaya

“El granjero paraguayo se destaca por su compromiso con la calidad en la producción, logrando resultados de primer nivel mediante inversión en tecnología y métodos de producción de mejora continua que se adapta a los desafíos que genera el clima para la producción de pollo en nuestro país”, expresó el licenciado Héctor Segovia, gerente comercial de la empresa.

“Inclusive el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir con colegas de otras empresas de la región, que estaban interesados en conocer la forma de trabajo de los granjeros paraguayos para lograr los resultados que demuestran el potencial de la industria avícola paraguaya”, manifestó el Lic. Héctor Segovia, gerente comercial de la empresa.

Granjeros protagonistas

En este sentido, se destaca el rol de los granjeros paraguayos como protagonistas del proceso de producción de carne avícola, mediante métodos de trabajo de alta calidad, inversión en equipamientos de última generación y compromiso con la bioseguridad ante las amenazas que representan los brotes de gripe aviar a nivel regional y los requerimientos del consumidor nacional de productos de primer nivel.

Cabe señalar que el trabajo en las granjas mediante la determinación firme de los inversionistas, de los granjeros, de los capataces y de los galponeros, es una demostración del valor de la industria avícola paraguaya, que produce con altos estándares de calidad.

Importancia de los veterinarios

Otro actor clave en este proceso son los veterinarios especializados en la producción animal avícola. Estos técnicos de primerísimo nivel participan de los ciclos de formación, foros internacionales y talleres en los cuales se les capacita con los conocimientos actualizados en la crianza de pollos.

Finalmente, cabe destacar la evolución de los animales utilizados para la producción de carne avícola, que exigen un compromiso total de parte de los granjeros durante el proceso de crianza y que demanda igualmente alimentos de alta calidad, tanto el maíz como la harina de soja, que son de producción nacional y que son transformados en proteína animal de alta calidad por la industria avícola paraguaya coronando una cadena de valor que aporta al crecimiento económico.