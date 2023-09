Hacia un Paraguay libre de contaminantes

La empresa Tayi presta servicios especializados de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos e industriales, tanto sólidos, semisólidos como líquidos, es decir, que desarrollan la gestión de manera integral.

Para realizar estos trabajos, cuenta con la mayor y variada flota para transportar residuos peligrosos dentro del territorio nacional hasta la Planta Industrial, donde a través de diferentes tecnologías son procesados y transformados en residuos no peligrosos, evitando así que los mismos causen algún tipo de daño a la salud pública o al ambiente debido a una mala disposición final.

La Planta Industrial cuenta con alta tecnología, garantizando la inocuidad absoluta de los residuos tratados, y un cuerpo de funcionarios altamente calificado para la gestión de residuos peligrosos. Posee el único sistema de rellenos de seguridad habilitado en el Paraguay para residuos peligrosos.

La empresa brinda de manera directa trabajo digno a más de 150 colaboradores con un alto impacto en la economía de la zona.

Tayi Ambiental está certificada internacionalmente en gestión de residuos peligrosos, con un alcance de estándares muy altos y complejos, como el “Collection, Transport, Treatmen and final disposal of hospital, pathological, pharmaceutical, dangerous, industrial, solid and liquid wastes”. Esto le obliga a la innovación constante para mantener el nivel positivo de impacto socioambiental establecido en sus políticas de calidad.