Envases de exportación que conquistan la región

La empresa fabrica envases mediante soplado, extrusión-soplado, inyección y compresión. Trabaja con PET, PP y polietileno de baja, media y alta densidad, y desarrolla soluciones de coextrusión con EVOH, nylon y adhesivo. Así, crea productos adaptados a distintas aplicaciones.

Su oferta atiende a las industrias de bebidas y alimentos, agroquímicos y veterinarios, farmacéuticos, higiene y limpieza, además de proyectos especiales. El catálogo incluye botellas, envases, bidones, tapas, preformas y piezas diseñadas según requerimientos particulares.

El aporte a la industria nacional combina tecnología de vanguardia con mano de obra calificada paraguaya. Cimplast cuenta con más de 150 personas altamente calificadas, cuyo conocimiento sostiene los procesos y transforma la experiencia técnica en soluciones confiables para el mercado local y regional. Con esta especialización, la compañía agrega valor al país al ofrecer un proveedor local capaz de desarrollar envases y tapas para diferentes sectores productivos. Su evolución refleja la tecnificación de la manufactura paraguaya.

En nuestro tiempo, el envase es estratégico, por lo que Cimplast contempla un complejo industrial competitivo, demostrando que la industria nacional puede especializarse, innovar y generar soluciones con proyección regional.