La apuesta por comprar sin pasar por el mostrador

Caspen Enterprise LTD busca abrirse camino en Paraguay con una propuesta basada en las máquinas expendedoras automáticas, un segmento que –según la empresa– todavía se encuentra en una etapa inicial de desarrollo en el mercado local.

“Tras realizar un estudio de mercado, consideramos que el mercado paraguayo de máquinas expendedoras aún se encuentra en una etapa inicial y que existe una oferta relativamente limitada”, explica Carlo Gallo, mentor estratégico de Caspen Enterprise (CE). La compañía busca comprobar el potencial del negocio mediante la operación de máquinas en espacios cotidianos y, a partir de los resultados, ampliar progresivamente su presencia.

La estrategia contempla comenzar por Asunción y otras ciudades principales para luego extenderse hacia localidades grandes, medianas y pequeñas. El objetivo es incorporar esta modalidad de compra a la vida cotidiana de los consumidores, ofreciendo una alternativa práctica y conveniente y, al mismo tiempo, fortaleciendo el posicionamiento de la marca CE.

La empresa canadiense, con sede en Toronto y fundada en 1989, desarrolla actividades principalmente en Asia, América del Norte y América Latina. Su desembarco en Paraguay constituye una primera etapa de desarrollo de mercado, que posteriormente contempla nuevas instalaciones, operaciones locales y alianzas con otras marcas.

Para ingresar al país, CE ya destinó aproximadamente G. 10.000 millones. Sin embargo, la compañía prevé invertir más de G. 100.000 millones durante los próximos cinco años y establecer progresivamente más de 3.000 centros de servicio, con los que pretende construir una red de máquinas y servicios más amplia y estable.

La empresa prevé generar oportunidades laborales vinculadas con la reposición, operación y mantenimiento de los equipos, además de puestos en gestión, tecnología y servicio técnico. La intención es formar profesionales locales que conozcan las particularidades del mercado paraguayo y acompañen el crecimiento de las operaciones.

Gallo considera que Paraguay ofrece condiciones favorables para el desarrollo del comercio minorista inteligente. El avance de la economía y la urbanización –sostiene– abre oportunidades en segmentos vinculados con el consumo conveniente, los servicios digitales y nuevas modalidades de comercialización. “Paraguay cuenta con un gran potencial de desarrollo”, afirma.

Más allá de la expansión comercial, la empresa plantea incorporar la responsabilidad social como parte de su modelo de negocios. En ese sentido, destina el 10% de sus ganancias mensuales a iniciativas benéficas y sociales. Para CE, el crecimiento empresarial debe ir acompañado de un aporte a las comunidades donde desarrolla sus actividades.