Socio de la industria local que transforma al país

Paraguay tiene una oportunidad extraordinaria para dar un nuevo salto industrial. En el marco del Día de la Industria Nacional, el Ing. Daniel Gallardo, director de GA Ingeniería, destaca que la energía competitiva, la ubicación estratégica, la hidrovía, las materias primas y la capacidad técnica de la industria local abren posibilidades para proyectos de mayor escala en energía, biocombustibles, fertilizantes, celulosa, alimentos e infraestructura.

Para Gallardo, el desafío es que estas inversiones también generen empleo, conocimiento y una mayor participación de proveedores nacionales.

Con más de 30 años de experiencia, GA Ingeniería cuenta con infraestructura, profesionales, tecnología y equipos para acompañar grandes proyectos mediante sus unidades de ingeniería, fabricación y montajes industriales, izajes y transportes especializados, y soluciones navales.

La empresa puede fabricar, transportar, izar y montar estructuras y equipos, además de ejecutar montajes electromecánicos, piping, tanques, utilidades y ampliaciones de plantas. “Nuestro objetivo es ofrecer una solución integral con un único socio local”, afirma Gallardo.

Acompaña el crecimiento de las industrias

Desde 1994, GA Ingeniería participa en la construcción, ampliación y modernización de importantes instalaciones industriales del Paraguay, trabajando para compañías como ADM, Caiasa, Cargill, Ball Corporation, Minerva Foods, Cervepar, Puma Energy, Copetrol, Inpasa, Yguazú Cementos, Tetra Pak, Elkem, Chortitzer y BE8 Energy.

Gallardo resalta, además, la permanente reinversión en infraestructura, tecnología, equipos y capacitación. Entre las últimas incorporaciones se destaca una grúa telescópica de 400 toneladas, mientras la base de la empresa en Ypané cuenta con aproximadamente 30.000 metros cuadrados.

La compañía trabaja bajo un Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001:2015 y aplica, según cada proyecto, estándares como ASME, ANSI, API, ASTM, AWS y NFPA. “Calidad y seguridad no son complementos: forman parte de la planificación y ejecución de cada trabajo”, sostiene Gallardo.

De cara a los próximos años, el director proyecta a GA Ingeniería como protagonista de la nueva etapa industrial del país, combinando conocimiento local con estándares internacionales y capacidad real de ejecución. “Después de más de 30 años construyendo industrias, queremos seguir creciendo junto al Paraguay y ser el socio industrial local de las inversiones que transformarán al país”, concluye.