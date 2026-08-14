Día Nacional de la Chipa

Segundo viernes del mes de agosto

¿Qué hace perfecta a una chipa?

La chipa paraguaya tradicional requiere una buena grasa, almidón de mandioca de primera calidad y quesos bien estacionados. Al utilizar ingredientes de Copalsa (como su almidón de mandioca extra, queso Paraguay o la manteca/grasa vegetal Copalsa), se logra una textura crujiente por fuera y suavemente esponjosa por dentro.

Ingredientes escenciales

Almidón de mandioca Copalsa: 1 kg.

Grasa de cerdo o manteca vegetal Copalsa: 200 gr.

Queso Paraguay (o queso fresco/semicurtido): 500 gr.

Huevos: 4 a 5 unidades

Leche (o suero): 100 ml. (aproximadamente)

Sal fina Arcoiris: 1 cucharada sopera o 20 gr.

Opcional: 50 gr. de suero en polvo Copalsa

Anís Arcoiris: a gusto

Preparación

1 Batir la materia grasa y los huevos: En un recipiente amplio o batea, colocar la grasa (o manteca) junto con los huevos y la sal Arcoiris. Batir vigorosamente a mano hasta obtener una crema blanquecina y homogénea.

2 Aromatizar: Agregar el anís en grano Copalsa (frotándolo ligeramente entre las manos para liberar su aroma) y mezclar bien.

3 Desmenuzar el queso: Desgranar o desmenuzar el queso Paraguay en trozos medianos e incorporarlo a la preparación batida.

4 Incorporar el almidón: Agregar gradualmente el almidón de mandioca Copalsa, integrando todos los ingredientes con las manos.

5 Ajustar la humedad (amasado): Agregar la leche poco a poco mientras se amasa. La masa no debe quedar pegajosa ni demasiado seca; debe ser maleable y suave para poder moldear las formas sin que se resquebrajen.

6 Formar las chipas: Precalentar el horno a temperatura máxima (230 °C – 250 °C). Dar forma a las chipas (argollas, palitos) y disponerlas sobre una asadera ligeramente enharinada o engrasada.

7 Horneado: Llevar al horno bien caliente durante 13 a 15 minutos, hasta que adquieran un tono dorado en la base y una superficie firme.

Tip de horneado

La chipa requiere fuego fuerte y rápidon para evitar que el queso se derrame por completo o que la masa se seque de más. Servir caliente.

El secreto está en la calidad de los ingredientes y el amor con que se prepara

Más que una receta, un pedacito de nuestra historia