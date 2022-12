Energía para vehículos eléctricos

Existen varios tipos de instalaciones disponibles. El sistema más utilizado a nivel mundial es el on grid o “conectado a la red”, que se utiliza para bajar el consumo de energía eléctrica. El sistema off grid o “desconectado de la red” es un sistema utilizado en lugares donde no se dispone de energía eléctrica, requiriendo de elementos almacenadores de energía, como las baterías. Por último, tenemos el sistema híbrido, que es una combinación de los ya mencionados. Presentamos la solución que más le convenga al cliente de acuerdo a su necesidad, proveemos los productos, la instalación y la postventa, explica.

Energía Alternativa se especializa en instalaciones fotovoltaicas y termosolares. “Instalamos paneles, inversores y baterías en el primer caso y calefones solares en el segundo. Además de las instalaciones de provisión de energía, contamos con la línea completa de cargadores de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de la marca Wallbox, relata el ingeniero.

En el caso de instalaciones fotovoltaicas y de calefones solares, se evalúa la demanda energética que tiene el cliente, la disponibilidad de espacio para la instalación de los paneles y equipos necesarios para que el sistema opere correctamente, se capacita al cliente en el uso de la energía proveniente de estas fuentes y se brinda seguimiento al funcionamiento del equipo instalado.

“En el caso de cargadores de vehículos eléctricos, que también ofrece Energía Alternativa, recomendamos el cargador de acuerdo a la marca y modelo del vehículo y, de ser necesario, adecuamos la instalación eléctrica de la propiedad para que el cargador funcione de forma correcta”, informa Arcondo.

