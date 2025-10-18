Unpar SA tiene una fuerte presencia, por segundo año consecutivo, en la Expo Comampar.

Para la empresa, el canal mayorista es muy importante, y los clientes mayoristas que participan en la Comampar y del gremio de dicho evento son clientes relevantes dentro de la estructura comercial de Unpar, tanto en la división de consumo como en la división de Food Service Solutions.

En ambas divisiones tiene participación directa. Con este canal, con gran parte del gremio y con la idea y la visión de Unpar, es afianzar esto en el futuro, diversificando productos dentro del canal mayorista tanto en el consumo masivo como en la parte de Food Service Solutions.

Los productos que están destacando este año son a nivel Food Service. “Queremos destacar que somos los pioneros en tener margarinas y grasas Zero Trans. Estas margarinas y grasas son importadas de Seara, del grupo JBS, que en los próximos meses también va a instalar una planta avícola, y nosotros ya tenemos relación directa con ellos en la división de margarinas”, indican desde la empresa.

“También trabajamos con las grasas vegetales de Bunge, distribuimos y atendemos cuentas multinacionales que están instaladas en el país, y en todo el canal Horeca (Hoteles, restaurantes y cafeterías) y el canal Food Service, atendiendo directamente con estas grasas vegetales”, agregan.

Resaltan que estos productos tienen el atributo de ser low trans y que la empresa, desde 2021, tiene un par de estos productos en el mercado, aportando así a lo que la legislación y Dinavisa van a aplicar en cuanto al uso medido de grasas trans dentro de la composición de margarinas y grasas.