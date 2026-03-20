Según explicó Kareen Petersen, vicepresidenta de la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA), este espacio busca fortalecer el rol que cumplen las mujeres en las empresas familiares, en el trabajo productivo y en los servicios que sostienen la actividad agropecuaria.

“El objetivo es reconocer, potenciar y conectar el liderazgo femenino, el emprendimiento y la gestión dentro del sector agropecuario, además de generar una red de contactos donde podamos compartir experiencias y conocimientos”, señaló.

La presencia femenina en el agro paraguayo se ha expandido significativamente en los últimos años.

Hoy las mujeres participan en múltiples ámbitos: desde la producción y la conducción de maquinaria hasta la gestión administrativa, el asesoramiento técnico, la investigación y el desarrollo de tecnología aplicada al campo.

“Actualmente existen mujeres operando cosechadoras, conduciendo camiones, trabajando como ingenieras, técnicas mecánicas o especialistas en tecnología agrícola, además de profesionales que brindan servicios al sector”, destacó Petersen.

El desafío de gestionar el presente y planificar el futuro

La edición 2026 de Innovar Mujer pondrá el foco en un aspecto clave para el desarrollo de las empresas agropecuarias familiares: la organización financiera y la planificación del futuro del negocio familiar.

Esto cobra especial relevancia si se considera que más del 80% de las empresas agropecuarias son de carácter familiar, donde conviven generaciones que comparten responsabilidades productivas y decisiones estratégicas.

Uno de los momentos centrales será la conferencia “Finanzas familiares y empresariales: cómo ordenar las finanzas en el agro para crecer de manera sostenible entre empresa y familia”, a cargo de la contadora, abogada y consultora Alba Ávalos Iglesias.

Durante su disertación, la especialista abordará la importancia de separar las finanzas del hogar de las del negocio, una práctica para comprender la rentabilidad real del emprendimiento y planificar su crecimiento.

“Ordenar las finanzas no es solo una cuestión contable. Es una decisión estratégica que permite tomar mejores decisiones, proteger el patrimonio familiar y preparar la empresa para las próximas generaciones”, explicó Ávalos.

Durante la jornada también se realizará la presentación del libro “De tacones a botas. El desapego que sanó y elevó mi alma”, de Teresita Adorno, quien compartirá con el público una historia personal de transformación y conexión con el campo.

Experiencias que inspiran

El programa también incluirá espacios de reflexión y testimonios sobre la continuidad generacional en las empresas rurales.

Entre ellos se destaca el panel “Construyendo continuidad: experiencias como base del futuro de la empresa”, que contará con la participación de Lara Miotto, Candice Muxfeldt y Elisangela Posselt, profesionales vinculadas al agro que compartirán sus experiencias en distintas etapas de la empresa familiar, desde el acompañamiento a los padres en la producción hasta la gestión directa del negocio.

Además, el encuentro contará con la conferencia “Raíces fuertes: la familia y el campo construyendo futuro con decisiones conscientes”, organizada por Itaú Campo, orientada a brindar herramientas para fortalecer la organización y la planificación dentro de las familias productoras.

Para las organizadoras, el encuentro también busca reconocer el aporte cotidiano de miles de mujeres que sostienen la producción agropecuaria desde diferentes roles.

“La mujer se destaca por su dedicación, responsabilidad y capacidad de conciliar la vida profesional con la familiar. Su aporte es fundamental para el funcionamiento y la continuidad de las empresas del agro”, señaló Petersen.