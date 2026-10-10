Compromiso con la calidad

Cuenta además con un depósito de materias primas destinado a abastecer las necesidades de producción de sus diferentes líneas, optimizando el almacenamiento y la utilización de estos insumos.

En cuanto a los procesos operativos, se presta especial atención al control de los productos que ingresan al depósito una vez que salen de fábrica.

Cada lote es verificado y, tras su validación, ubicado en posiciones de reserva dentro del almacén.

La operación se encuentra altamente automatizada mediante el aprovechamiento de la altura del depósito, el uso de apiladores eléctricos y la identificación de los productos a través de códigos de barras y lectores infrarrojos.

Este sistema permite agilizar los procesos, optimizar el espacio disponible y mantener un mayor control sobre el inventario.

Pinturas Opal cuenta igualmente con una fábrica propia de envases plásticos, equipada con tecnología de última generación, y una planta especializada en la producción de envases de hojalata.

Ambas permiten abastecer la totalidad de los requerimientos y garantizar un suministro eficiente y acorde con las necesidades de producción.

Solución para cada proyecto

¿Qué espera hoy quien decide pintar su casa, renovar un local o encarar una obra?

La respuesta está en productos que sean funcionales, sencillos de utilizar y que justifiquen su elección.

En la actualidad, el consumidor paraguayo busca productos que funcionen, que sean prácticos y que ofrezcan una buena relación entre calidad y precio.

Por eso, la propuesta de Pinturas Opal pone el foco en aspectos que se perciben directamente durante la aplicación y en el resultado final.

El producto debe tener buen poder cubritivo, rendimiento, facilidad de aplicación, variedad de colores y soluciones específicas para diferentes superficies y necesidades.

La amplitud de alternativas permite atender desde pequeños proyectos domésticos hasta trabajos profesionales y requerimientos vinculados con la industria.

El catálogo incluye pinturas para interiores y exteriores, impermeabilizantes, esmaltes, solventes, entonadores, aerosoles, barnices y enduidos, además de otras soluciones destinadas a la construcción y al mantenimiento industrial.

Esa variedad permite que tanto un profesional como una persona que quiere renovar su casa, empresa o industrias, encuentre una alternativa dentro de Pinturas Opal.