Distribución en todo el país

La empresa cuenta con distribuidores en todo el país, una cobertura que facilita el acceso a sus diferentes líneas y presentaciones.

A través de este sistema, las entregas pueden realizarse en 24 horas en Asunción y ciudades aledañas, mientras que para las principales ciudades del interior el plazo es de 48 horas.

Esta estructura logística acompaña una propuesta comercial que se distingue también por su amplitud.

Pinturas Opal dispone de 11 líneas de productos y más de 1.300 ítems, destinados a responder a las necesidades de diferentes segmentos y aplicaciones.

A esta variedad se suma una paleta de más de 1.200 colores, que amplía las posibilidades para proyectos de construcción, renovación y decoración.

La combinación entre variedad, disponibilidad y alcance territorial permite que la marca mantenga una presencia cercana a sus clientes.

Con una red que alcanza miles de puntos de venta, Pinturas Opal articula producción, logística y comercialización para que su portafolio llegue de manera ágil a consumidores y profesionales en todo el territorio nacional.

Innovar también es escuchar

Escuchar al consumidor, para detectar nuevas necesidades, es vital en Pinturas Opal.

Esa mirada busca traducirse en beneficios que el usuario pueda comprobar sin necesidad de conocer todo lo que ocurre detrás del producto.

El resultado debe sentirse en algo muy concreto: que pintar sea más fácil, que el producto rinda, que el acabado sea satisfactorio y que el usuario tenga confianza en el resultado final.

Es allí donde la tecnología deja de ser un concepto abstracto y pasa a formar parte de una experiencia cotidiana: una aplicación más sencilla, un mejor desempeño y la tranquilidad de saber que el resultado responderá a lo esperado.

Porque pintar también tiene una dimensión emocional.

Una pared puede cambiar por completo la atmósfera de una habitación; una tonalidad puede darle personalidad a un hogar y un nuevo color puede marcar el comienzo de una renovación.

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