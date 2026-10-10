El compromiso con los clientes

En Pinturas Opal, esta visión se traduce en una estructura de distribución que busca agilizar las entregas y mantener una atención cercana en distintos puntos del país.

Como parte de esta estrategia, la empresa cuenta además con centros de distribución en Encarnación y Ciudad del Este, desde donde cubre el 100% de las entregas en ambas zonas.

Esta presencia permite reducir los tiempos de respuesta y atender de manera más eficiente los requerimientos de distribuidores y clientes.

La operación está orientada a brindar entregas inmediatas, adaptándose a la demanda y a las necesidades particulares de cada cliente.

De esta manera, la disponibilidad de los productos se convierte en un elemento clave dentro de la propuesta de valor de la compañía.

Esta estructura también acompaña la amplia cobertura comercial de Pinturas Opal, que llega a miles de consumidores a través de su red de distribuidores.

Así, la empresa busca que la distancia geográfica no sea un obstáculo para acceder a sus productos y que cada pedido pueda ser atendido con la rapidez que requiere el mercado.

Más que trasladar productos de un punto a otro, la logística se convierte en una herramienta para sostener una relación cercana con los clientes.

Responder a tiempo, garantizar las entregas y adaptarse a la demanda forman parte de una manera de trabajar que apunta a generar confianza y acompañar de forma permanente a quienes eligen Pinturas Opal.