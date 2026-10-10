Inauguración Pinturas Opal
10 de octubre de 2026 a la - 01:00

El compromiso con los clientes

Pinturas Opal cuenta con profesionales y equipos adecuados para cumplir con los pedidos.
Pinturas Opal cuenta con profesionales y equipos adecuados para cumplir con los pedidos.Archivo, ABC Color

La cercanía con los clientes no solo se construye con productos de calidad. También requiere capacidad de respuesta, disponibilidad y una logística preparada para acompañar las necesidades de cada mercado.

Por ABC Color
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En Pinturas Opal, esta visión se traduce en una estructura de distribución que busca agilizar las entregas y mantener una atención cercana en distintos puntos del país.

Como parte de esta estrategia, la empresa cuenta además con centros de distribución en Encarnación y Ciudad del Este, desde donde cubre el 100% de las entregas en ambas zonas.

Esta presencia permite reducir los tiempos de respuesta y atender de manera más eficiente los requerimientos de distribuidores y clientes.

La operación está orientada a brindar entregas inmediatas, adaptándose a la demanda y a las necesidades particulares de cada cliente.

De esta manera, la disponibilidad de los productos se convierte en un elemento clave dentro de la propuesta de valor de la compañía.

La nueva planta
La nueva planta

Esta estructura también acompaña la amplia cobertura comercial de Pinturas Opal, que llega a miles de consumidores a través de su red de distribuidores.

Así, la empresa busca que la distancia geográfica no sea un obstáculo para acceder a sus productos y que cada pedido pueda ser atendido con la rapidez que requiere el mercado.

Más que trasladar productos de un punto a otro, la logística se convierte en una herramienta para sostener una relación cercana con los clientes.

Responder a tiempo, garantizar las entregas y adaptarse a la demanda forman parte de una manera de trabajar que apunta a generar confianza y acompañar de forma permanente a quienes eligen Pinturas Opal.