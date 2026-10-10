Marca paraguaya con historia

El Lic. Fabrizio Cameroni, director del Grupo Amanecer, explicó que la decisión parte de una mirada de largo plazo.

“Pinturas Opal es una empresa 100% paraguaya, con una trayectoria que se inicia en 1960, y esta nueva etapa representa la decisión de seguir apostando por el crecimiento de la industria nacional”, afirmó.

La incorporación al Grupo Amanecer suma además el respaldo de una organización con experiencia en el ámbito empresarial.

“Hoy al ser parte del Grupo Amanecer, comparte la visión y las ventajas de pertenecer a un grupo con trayectoria, respaldo y solidez en el mercado”, destacó Cameroni.

El desafío ahora es aprovechar ese impulso para responder a las necesidades de un consumidor que exige cada vez más.

En ese sentido, el ejecutivo sostuvo que la inversión permitirá “fortalecer nuestra capacidad, acompañar las necesidades de un mercado que continúa creciendo y ofrecer productos cada vez más competitivos y adaptados a las necesidades de los paraguayos”.

Una historia que continúa

Para una compañía con más de 60 años de recorrido, mirar hacia adelante no implica dejar atrás aquello que construyó su identidad.

Por el contrario, la intención es tomar esa experiencia como punto de partida para afrontar nuevos desafíos.

“Significa renovar nuestro compromiso y mirar hacia el futuro sin perder nuestras raíces”, señaló Cameroni al referirse al momento que atraviesa la firma.

Esto también implica un contacto más estrecho con los distintos actores vinculados al negocio.

“Nuestra expectativa es seguir creciendo, ampliar nuestra presencia a nivel nacional, fortalecer nuestra relación con pintores, distribuidores, arquitectos, profesionales y consumidores”, manifestó.

El propósito es que la marca siga ocupando un lugar destacado dentro de una industria que acompaña tanto a la construcción como a la renovación de hogares, empresas y otros espacios.