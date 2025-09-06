Aliado Estrátegico de las empresas

“La industria paraguaya está en un momento clave para crecer y expandirse”, asegura, convencido de que el país tiene oportunidades únicas de consolidar su presencia en nuevos mercados. En este sentido señala que “la carretera bioceánica es un proyecto que puede cambiar el juego para nuestra industria, permitiéndonos acceder a mercados como China Popular y el sudeste asiático, aumentando nuestra competitividad en el mercado global”.

Como facilitador del comercio internacional, Russo destaca la labor crucial de los despachantes de aduanas en agilizar los procesos de importación y exportación, reduciendo tiempos y costos. Reconoce, sin embargo, que uno de los principales desafíos sigue siendo la burocracia: “Es fundamental mejorar la facilitación de trámites en instituciones públicas y privadas vinculadas al comercio exterior”.

Con una visión de trabajo conjunto, apuesta a fortalecer la cooperación público-privada como clave para el crecimiento industrial. En este día de celebración felicita a todos los industriales por su esfuerzo y dedicación, reafirmando su compromiso de seguir aportando al desarrollo de la industria nacional, motor del crecimiento económico y social del país.