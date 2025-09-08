Alternativa confiable para las obras

La industria paraguaya se encuentra en una etapa de consolidación, con aportes crecientes al Producto Interno Bruto (PIB), que hoy rondan entre el 20% y el 30%. Para Michael Green, gerente general de Tubotec, este proceso es clave para el desarrollo económico y social del país.

“El desarrollo industrial es el camino a seguir, porque genera beneficios en todos los niveles de una sociedad. Sin embargo, necesitamos reglas claras y seguridad jurídica, mejorar la infraestructura eléctrica, capacitar la mano de obra y dar mayor valor agregado a los productos para acceder a mercados internacionales”, señala. En ese escenario, Tubotec se ha convertido en un actor relevante desde la instalación de su planta industrial en 2017 y logró posicionarse como la número uno en el Top de Marcas de la Construcción.

La compañía produce tuberías de polietileno de alta densidad estructuradas (PEAD), que rápidamente se posicionaron en el mercado local como alternativa confiable para proyectos sanitarios, pluviales y viales.

“Desde el inicio nuestra política fue fabricar productos de calidad, con estrictos controles de producción y un servicio de asesoramiento posventa. Eso nos permitió ganar credibilidad y confianza en el mercado”, destaca Green.

El crecimiento de la empresa se refleja tanto en el aumento de su capacidad de producción como en la ampliación de su infraestructura.

Actualmente Tubotec se encuentra en proceso de expansión de su nave industrial y de sus oficinas corporativas, con el objetivo de mejorar la productividad y optimizar la atención a sus socios de negocios.

La compañía cuenta con normas de fabricación basadas en la ISO 21138, certificadas por el INTN, y sus especificaciones ya forman parte del Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, lo que refuerza su participación en proyectos de envergadura.

La oferta actual de Tubotec abarca tuberías PEAD estructuradas para usos sanitarios, pluviales y viales; tuberías lisas para presión; electroductos; muros para alcantarillas; registros y una línea de productos para la ganadería, como comederos y bebederos. Con estas soluciones la empresa atiende principalmente al mercado local, aunque mantiene la mira puesta en seguir ampliando su posicionamiento en distintos sectores productivos.

Con sede en Mariano Roque Alonso, Tubotec sostiene una relación cercana con sus clientes, a quienes considera verdaderos socios estratégicos. “El valor agregado que ofrecemos está en el acompañamiento permanente, en la relación personal y en el asesoramiento especializado para que cada proyecto alcance los resultados esperados”, afirma Green.

El gerente general concluye que la industria paraguaya tiene un futuro prometedor, siempre que se den las condiciones necesarias desde el Estado para sostener el crecimiento.