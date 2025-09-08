Casi un siglo de soluciones al servicio de la industria

Con más de 90 años de trayectoria, la empresa se ha consolidado como un aliado estratégico de la industria paraguaya, ofreciendo “soluciones profesionales y herramientas de trabajo” respaldadas por marcas internacionales de primer nivel.

Su portafolio incluye firmas reconocidas como Esab, Conarco, Grundfos, Danfoss, Truper, Starrett, Tyrolit, Spirax Sarco y muchas más, todas con garantía y asistencia técnica especializada.

“Nuestra estructura de atención está diseñada para evaluar, diagnosticar y recomendar las herramientas correctas en las manos correctas”, afirma Michael Petersen, director de la compañía.

El alcance nacional de Petersen SA permite acompañar a industrias de distintos rubros, desde metalúrgicas y astilleros hasta frigoríficos, aceiteras, constructoras y concesionarias. Para 2025-2026, la estrategia se centra en sumar nuevas líneas de productos y potenciar el enfoque en el cliente, con canales e infraestructura que faciliten el acceso en todo el país.

La innovación también marca el rumbo: “La constante transformación con herramientas tecnológicas y un enfoque de gestión renovado nos convierten en proveedores de soluciones inteligentes, confiables y profesionales”, añade.

En cuanto a la industria nacional, Petersen subraya que su crecimiento exige capacitación y mano de obra calificada. “La industria genera empleo y formaliza el mercado laboral, y ese es un aporte que debemos seguir fortaleciendo”, concluye.