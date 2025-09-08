Multiflex SRL lleva una sólida trayectoria en el mercado paraguayo de materiales industriales. Con operaciones desde su sede situada en la esquina de avenida Nanawa 283 y N. Rodríguez, de Mariano Roque Alonso, la empresa abastece tanto a industrias como a clientes particulares.

Desde su fundación, Multiflex evolucionó de una pequeña planta local a una firma reconocida en su rubro. Aunque los orígenes se mantienen modestos, su crecimiento es tangible ofreciendo servicios versátiles y adaptando sus productos a las necesidades del cliente.

Su ubicación estratégica favorece su accesibilidad logística y su inserción en una de las zonas industriales de mayor desarrollo económico en el área metropolitana, como lo es Mariano Roque Alonso.

Con importaciones en insumos de caucho sintético provenientes de Brasil, así como arcillas caolínicas desde Argentina, la compañía refuerza su capacidad para gestionar el suministro de materias primas de calidad para su línea productiva.

La diversificación de su oferta y su capacidad técnica han sido, sin duda, pilares de la empresa, que opera bajo la dirección de Christian Daniel Hanspach, responsable de seguir la visión familiar de la firma. Bajo su liderazgo, Multiflex ha consolidado relaciones comerciales claves en el país.

El rubro en el que opera, el de goma y artículos afines, incluido el caucho, es amplio y abarca desde juntas y empaques hasta compuestos plásticos moldeados.

Creciendo junto a la comunidad

El perfil económico de Multiflex está en consonancia con el crecimiento constante de Mariano Roque Alonso: identificada como fabricante en sectores relacionados a partes y accesorios para vehículos y mantenimiento industrial.

Es así que la empresa refleja una conexión con la demanda local de componentes técnicos. Esa vinculación explica posiblemente su transaccionalidad con proveedores especializados en caucho sintético, esenciales para su cadena productiva.

Multiflex SRL es un ejemplo de empresa familiar que ha sabido consolidarse en 36 años, combinando experiencia, ubicación estratégica, acceso a insumos regionales y atención personalizada.

De esta manera, con una sólida base operativa en Mariano Roque Alonso, Multiflex mantiene una presencia firme en un sector importante de la manufactura en el país.

Para consultas y cotizaciones, la compañía atiende en los números (021) 752-818/19 y el correo multiflex. ventas@gmail.com