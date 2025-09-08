El packaking paraguayo se posiciona frente al mundo

“Celebrar esta fecha significa reconocer la evolución de nuestras industrias, la dedicación de nuestro personal y el compromiso con la sostenibilidad socioeconómica y ambiental”, afirma el Lic. Daniel Bobadilla, gerente general de la empresa. Bobadilla resalta que las importaciones de productos en supermercados han disminuido del 75 al 25%, lo que evidencia el fortalecimiento de las industrias locales, la generación de empleo con mano de obra capacitada y la mejora en los niveles salariales.

“Estos cambios subrayan la relevancia del sector para el bienestar social y económico de Paraguay”, puntualiza.

En el plano internacional, Paraguay ha ganado terreno. “Nuestro país ha logrado reconocimiento gracias a su modelo económico industrial, que ofrece oportunidades a inversionistas mediante regímenes como la maquila, la admisión temporal, la Ley 6090 y otros beneficios.

La calidad de los productos, costos competitivos, uso de energía renovable y estabilidad financiera, posicionan al país como un socio estratégico a nivel global”, destaca.

También resalta que recientemente Paraguay alcanzó un hito importante al ser calificado como país de grado de inversión Baa3 con perspectiva estable, lo que refleja la confianza de los mercados internacionales en su economía.

Respecto a los retos de la industria del packaging, Bobadilla subraya la necesidad de apostar a la innovación. “Me enorgullece formar parte de este sector y que IRÑ sea un eslabón clave entre las industrias nacionales y los consumidores.

La competencia en un mundo globalizado exige que invirtamos en tecnología avanzada, capacitemos continuamente a nuestro personal, garanticemos la calidad de nuestros productos y promovamos la responsabilidad ambiental. En IRÑ, estos principios se consolidan en cuatro pilares fundamentales: innovación tecnológica, capacitación constante, control de calidad y sostenibilidad ambiental”, explica.

Finalmente, deja un mensaje a los jóvenes: “Para los jóvenes, profesionales y emprendedores, la perseverancia es la clave del éxito. Nuestro fundador, el Dr. Antonio Scavone, personificó esta cualidad, superando obstáculos y dejando un legado de determinación y resiliencia. Su ejemplo nos inspira a soñar en grande, arriesgarse y transformar el mundo.

Hoy, las nuevas generaciones tienen oportunidades únicas que no existían en el pasado. La capacitación continua y la preparación son esenciales para aprovechar las oportunidades en un sector industrial lleno de potencial. El reto está lanzado.

¡Ánimo y adelante!”.