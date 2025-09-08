Redoblando apuestas por la eficiencia y la sostenibilidad

Desde su fundación en 1989, Cimplast se dedica a la fabricación de envases y tapas plásticas, destacándose por la aplicación de procesos avanzados como el soplado, extrusiónsoplado, inyección y compresión.

La empresa invierte continuamente en maquinaria y tecnología de última generación, posicionándose como uno de los referentes en el sector plástico de Paraguay, en un mercado exigente que requiere una apuesta constante por la eficiencia y la sostenibilidad, indican sus directivos.

Actualmente, la empresa, presidida por Tommaso Oddone, opera con cinco plantas de procesamiento y un equipo de 250 colaboradores altamente calificados. Además, mantiene un enfoque constante en el crecimiento y la adopción de procesos modernos de mejora continua, con el objetivo de proporcionar productos de alta calidad que respondan a las demandas del mercado.

La producción de Cimplast abarca preformas, envases y tapas plásticas destinados a diversas industrias clave: bebidas y alimentos, agroquímicos, farmacéuticos, higiene y limpieza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, está preparada para desarrollar proyectos adaptados a las necesidades de cada cliente industrial, fortaleciendo su versatilidad y capacidad de respuesta.

La compañía, fiel a su compromiso social, implementa políticas orientadas a reducir el impacto ambiental negativo de los plásticos, promoviendo la reutilización y el uso de materiales reciclados posconsumo (PCR) en sus procesos industriales.

Además, la empresa mantiene una activa participación en actividades sociales y benéficas, focalizándose en iniciativas que benefician a la comunidad de Mariano Roque Alonso y áreas circundantes.

Directivos de Cimplast destacan que el sector plástico en Paraguay se beneficia de la estabilidad macroeconómica vigente, lo cual incentivauna mayor previsibilidad en los negocios. Sin embargo, reconoció que hay empresas que enfrentan desafíos asociados a la dependencia de materias primas importadas, fluctuaciones en los precios internacionales, cotización del dólar, costos logísticos y demoras vinculadas al transporte fluvial.

La empresa considera fundamental contar con políticas gubernamentales transparentes y el acceso a créditos blandos que permitan fortalecer las inversiones, la innovación y el empleo en el sector manufacturero.

A su vez, indican que seguirán realizando inversiones importantes en su parque de maquinaria, logística y almacenamiento, con miras a sostener su plan de expansión y consolidarse como generador de empleo en la industria nacional.