Tradición, expansión y referente del sector acero

El desarrollo de la industria paraguaya viene registrando un crecimiento sostenido y cada vez más competitivo. En este escenario, Hierro Plus se consolida como una compañía referente en el rubro del acero, con una trayectoria de más de cuatro décadas y una estrategia empresarial que combina innovación, expansión y cuidado de la calidad.

El director de la empresa, el Lic. Víctor Hugo Segovia Etcheverry, y el gerente de ventas, Fabio Ullón Giménez, destacan que el panorama industrial en el país es muy alentador.

“Las empresas están invirtiendo mucho en máquinas de última tecnología, lo que da cuenta de un sector en transformación constante”, explican.

Consideran que el sector industrial paraguayo es auspicioso, pero advierten que aún existen retos importantes.

“El principal desafío está en disminuir la burocracia estatal y continuar impulsando proyectos de infraestructura. Asimismo, es fundamental apoyar la generación de normas técnicas en el rubro del acero para garantizar la seguridad de los clientes”, señalan.

En cuanto al crecimiento de Hierro Plus, la firma ha encarado una fuerte expansión en los últimos años. “El año pasado inauguramos dos nuevas sucursales, en Ñemby y en Filadelfia. Además, próximamente pondremos en marcha nuestra fábrica de chapas y paneles tipo sándwich, un producto cada vez más requerido en el mercado, con altos estándares de calidad”, remarcan los directivos.

La compañía ofrece una amplia gama de productos, que abarca chapas de acero laminadas en caliente y en frío, galvanizadas, onduladas y trapezoidales para techos; chapas expandidas; perfiles U y C plegados; perfiles laminados como planchuelas, ángulos, varillas lisas y cuadradas; perfiles U, Doble T y Doble W; además de tubos estructurales redondos, cuadrados y rectangulares, tubos de conducción negros y galvanizados, sistemas PCI con accesorios y electrodos.

Actualmente, Hierro Plus llega a un público diverso que incluye revendedores, industrias metalúrgicas, constructoras y herrerías. Para abastecer a este mercado la firma cuenta con una sólida red de sucursales distribuidas en puntos estratégicos del país: la Casa Central, en Capiatá, y locales en Asunción, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Limpio, Ñemby, Coronel Oviedo, Santa Rita y Filadelfia.

“El valor agregado de Hierro Plus está en el cuidado de la calidad de los productos y en mantener precios competitivos sin descuidar la excelencia en el servicio”, afirman.

Finalmente, los directivos destacan el carácter familiar de la firma.

“Hierro Plus es una empresa con 46 años de historia que se maneja con una sólida escala de valores. El respeto hacia nuestros colaboradores y clientes es el motor que impulsa nuestro crecimiento”, concluyen.