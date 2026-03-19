En la mayor feria agro

Con 47 años de experiencia en el rubro, su objetivo principal es responder a las necesidades de protección de sus asegurados, implementando tecnologías que permiten un óptimo servicio.

La compañía aseguradora consolida su presencia en uno de los eventos más importantes del sector productivo del país.

En esta oportunidad, la compañía participó en alianza con Banco GNB, integrándose a su stand para acercar a productores, empresarios y visitantes una propuesta integral de soluciones orientadas al sector agroindustrial.

Durante la feria, se presentaron coberturas diseñadas para acompañar las principales actividades del rubro, incluyendo seguros para maquinarias agrícolas, transporte de mercaderías, automóviles y riesgos de incendio, entre otros.

Estas propuestas buscan brindar respaldo y tranquilidad a los actores del sector, contribuyendo a la continuidad y sostenibilidad de sus operaciones.

Charla sobre prevención de riesgos

Como parte de su compromiso con la concienciación y la gestión preventiva, el pasado martes se llevó a cabo una charla sobre prevención de riesgos, centrada en incendios en cosechadoras y el uso adecuado de extintores.

La actividad ofreció recomendaciones prácticas y herramientas clave para minimizar riesgos en el trabajo de campo, promoviendo una cultura de seguridad.

Por otro lado, la compañía también cuenta con productos diseñados específicamente para el sector agropecuario, destacando los seguros agrícolas para cultivos de soja y arroz, dos de los rubros de mayor importancia dentro de la producción nacional.

A través de su participación en Innovar 2026, Seguridad Seguros demuestra su compromiso con el desarrollo del sector agroindustrial, apostando por la cercanía con sus clientes y la generación de valor a través de la prevención, la protección y el acompañamiento constante, porque como empresa siempre busca darles tranquilidad a los que apuestan a sus servicios y, como su lema lo dice: “Que lo grave no sea tan grave”.