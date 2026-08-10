Agenda de actividades previstas para la fecha

En ese sentido, hoy se desarrolla la jornada central de la fiesta patronal que convocará a los sanlorenzados a diversas actividades desde tempranas horas.

El cronograma incluye actos religiosos y celebraciones

A las 8:00 se celebra la Santa Misa bajo el lema “La Virgen María y San Lorenzo Diácono y Mártir, Testigos de la Salvación”, presidida por Mons. Joaquín Hermes Robledo Romero.

A las 9:00 está prevista la tradicional procesión por las principales calles de la ciudad, con participación de la feligresía, autoridades e instituciones.

A las 10:30 se celebrará otra misa, presidida por el Pbro. Freddy Yamil Rodríguez.La jornada religiosa concluirá con la misa de las 18:00, presidida por el Pbro. Antonio C. Vázquez.

Las celebraciones forman parte del programa de la Fiesta Patronal 2026, cuyo lema es “Realizar la Misión en Comunión y Participación, Alimentados de la Palabra y de la Eucaristía”.

San Lorenzo celebra hoy un nuevo aniversario mirando su pasado, preservando su tradición religiosa y proyectándose como una ciudad comercial, y dinámica del departamento Central.