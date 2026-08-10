San Lorenzo Fundación y Patronal 2026
10 de agosto de 2026 a la - 01:00

Agenda de actividades previstas para la fecha

Para hoy 10 de agosto, San Lorenzo vive un asueto administrativo en el marco de las festividades por su aniversario.

Por ABC Color

En ese sentido, hoy se desarrolla la jornada central de la fiesta patronal que convocará a los sanlorenzados a diversas actividades desde tempranas horas.

El cronograma incluye actos religiosos y celebraciones

A las 8:00 se celebra la Santa Misa bajo el lema “La Virgen María y San Lorenzo Diácono y Mártir, Testigos de la Salvación”, presidida por Mons. Joaquín Hermes Robledo Romero.

A las 9:00 está prevista la tradicional procesión por las principales calles de la ciudad, con participación de la feligresía, autoridades e instituciones.

A las 10:30 se celebrará otra misa, presidida por el Pbro. Freddy Yamil Rodríguez.La jornada religiosa concluirá con la misa de las 18:00, presidida por el Pbro. Antonio C. Vázquez.

Las celebraciones forman parte del programa de la Fiesta Patronal 2026, cuyo lema es “Realizar la Misión en Comunión y Participación, Alimentados de la Palabra y de la Eucaristía”.

San Lorenzo celebra hoy un nuevo aniversario mirando su pasado, preservando su tradición religiosa y proyectándose como una ciudad comercial, y dinámica del departamento Central.