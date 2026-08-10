Dinamismo comercial

Desde tempranas horas, las arterias de la “Ciudad Universitaria” evidencian un flujo ininterrumpido de compradores, transportistas y emprendedores. San Lorenzo ha trascendido su perfil histórico académico para ubicarse en el centro neurálgico del intercambio comercial de la franja metropolitana.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el departamento Central concentra un total de 1.883.927 habitantes, posicionándose como la jurisdicción más poblada del país. En este contexto, San Lorenzo resalta por su alta densidad y estructura poblacional.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la recaudación fiscal y el movimiento operacional en San Lorenzo la ubican entre los municipios con mayor contribución al Fisco fuera de la capital.

La actividad comercial de la zona representa una porción decisiva de los ingresos tributarios generados en todo el departamento Central.

Motor comercial sanlorenzano

El motor comercial sanlorenzano opera en dos frentes complementarios. Por un lado, el emblemático Mercado Municipal concentra el comercio popular e informal con un flujo diario de miles de compradores.

Por otro lado, la proliferación de centros comerciales, galerías y cadenas de retail consolida una oferta moderna que atrae a clientes de municipios vecinos.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen la columna vertebral de este desarrollo. Según estimaciones del sector productivo, más del ochenta por ciento de los establecimientos formales e informales de la localidad corresponden a este segmento, generando miles de empleos directos e indirectos en rubros que van desde la indumentaria hasta los servicios financieros.

El impacto de San Lorenzo sobre la economía de Central es innegable. Al actuar como nodo logístico y de conectividad entre Asunción y el interior del país, la ciudad articula el transporte de mercancías, el intercambio mayorista y la distribución de insumos esenciales para las industrias asentadas en las localidades aledañas.

A este panorama se suma el impulso generado por la masa universitaria y profesional.