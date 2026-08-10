Epicentro del conocimiento

La denominación de San Lorenzo como Ciudad Universitaria no es una mera etiqueta alegórica, sino la definición de la identidad social, urbana y económica de este municipio del departamento Central. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la localidad experimentó una metamorfosis radical que transformó sus antiguas fincas rurales en el polo de instrucción terciaria más denso e influyente del Paraguay.

El proceso histórico de radicación de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se inició formalmente en 1969, cuando el Consejo Superior Universitario creó una comisión consultiva para proyectar la reestructuración física y académica de la institución. El 15 de septiembre de 1974, los centros de estudiantes de las distintas facultades instauraron oficialmente la proclamación de San Lorenzo con el título de Ciudad Universitaria.

El predio destinado al campus principal comprende una superficie superior a las 300 hectáreas. Originalmente, estos terrenos pertenecían al Estado paraguayo y estaban adjudicados al Ministerio de Agricultura y Ganadería para campos experimentales y la antigua Quinta Agrícola, los cuales fueron transferidos progresivamente a la universidad para centralizar la investigación y la docencia.

Dentro de este vasto perímetro convive la mayor parte de las unidades académicas de la UNA, entre las que destacan las facultades de Politécnica, Ingeniería, Ciencias Agrarias, Ciencias Veterinarias, Ciencias Químicas, Arquitectura, Diseño y Arte (FADA), Ciencias Exactas y Naturales (Facen), Ciencias Económicas, Enfermería y Obstetricia, y Ciencias Médicas.

En materia de matrícula universitaria, la Universidad Nacional de Asunción registra anualmente una masa estudiantil de entre 45.000 y 50.000 alumnos matriculados. La inmensa mayoría de esta población realiza sus actividades lectivas y de laboratorio dentro del predio de San Lorenzo, lo que genera una movilidad cotidiana masiva desde diversos puntos del país.

Un hito fundamental en la consolidación del predio fue el traslado del histórico Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas, concretado de forma definitiva entre finales de 2012 y el año 2013 desde su antigua sede en el barrio Sajonia de Asunción. El nuevo complejo hospitalario se levantó en la zona suroeste del campus con modernas instalaciones de internación y pabellones quirúrgicos.

El papel social que desempeña el Hospital de Clínicas en San Lorenzo es insustituible, consolidándose como el Hospital de los Pobres del Paraguay. La institución presta atención médica de alta complejidad, servicios de urgencias, cirugías especializadas y atención materno-infantil a miles de familias de escasos recursos provenientes del departamento Central y del interior del país. Paralelamente a la UNA, la ciudad ha experimentado una notable expansión de universidades e institutos de educación superior privados. Instituciones como la Universidad Iberoamericana del Paraguay (Unibe), Universidad Autónoma San Sebastián, Universidad San Lorenzo (Unisal), la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), la Universidad Privada del Este, entre otras, han abierto sedes en el municipio, consolidando un corredor educativo multidisciplinario.

Según los datos e indicadores educativos procesados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el departamento Central –con San Lorenzo como eje articulador– presenta las mayores tasas de asistencia a la educación superior en el país. Las mediciones reflejan que la tasa de cobertura juvenil en el nivel universitario supera significativamente el promedio nacional gracias a la concentración de oferta académica en esta franja metropolitana.