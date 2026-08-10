Un patrono mártir

Lorenzo nació aproximadamente en el año 225 d. C. en Hispania (la actual España), probablemente en la ciudad de Huesca o Zaragoza. Desde muy joven se destacó por su piedad, inteligencia y compromiso con la enseñanza cristiana, cualidades que llamaron la atención del futuro papa Sixto II durante sus años de formación intelectual en la península ibérica.

Vivió durante el tumultuoso siglo III, una época marcada por el declive político del Imperio Romano y las persecuciones sistemáticas contra los cristianos. Tras el nombramiento de Sixto II como obispo de Roma en el año 257 d. C., Lorenzo se trasladó a la capital del imperio, donde fue ordenado como archidiácono, la máxima responsabilidad administrativa dentro de la comunidad eclesial de la época.

Durante su labor pastoral en Roma, tuvo bajo su custodia la administración de los bienes de la Iglesia y el cuidado directo de los más desfavorecidos. Se dedicó con devoción a distribuir limosnas, alimentar a los hambrientos y proteger a las viudas, los huérfanos y los enfermos que dependían de la solidaridad de la comunidad cristiana.

En el año 258 d. C., el emperador Valeriano promulgó un edicto sangriento que ordenaba la ejecución inmediata de todos los obispos, sacerdotes y diáconos cristianos, además de la confiscación de sus propiedades. Tras ser arrestado y decapitado el papa Sixto II, el prefecto de Roma exigió a Lorenzo que entregara en el plazo de tres días los “tesoros ocultos” que la Iglesia custodiaba.

En lugar de entregar oro o plata, Lorenzo reunió a los pobres, ciegos, leprosos y desamparados que la Iglesia asistía. Al presentarse ante las autoridades romanas, señaló a la multitud vulnerable declarando: “Estos son el verdadero tesoro de la Iglesia”.

Esta osada respuesta desconcertó a los funcionarios y precipitó su sentencia de muerte. Por esta desobediencia desafiante, el prefecto ordenó una ejecución atroz y prolongada.

Fue colocado sobre una parrilla de hierro con carbones encendidos para quemarlo vivo lentamente, buscando doblegar su fe e intimidar a la incipiente comunidad cristiana de la capital imperial.

Fuentes bibliográficas e historiográficas tradicionales como el poeta Prudencio y San Ambrosio registran su singular entereza física y moral durante el suplicio. Según estos testimonios históricos, en pleno martirio expresó con ironía ante sus verdugos: “Dadme la vuelta, de este lado ya estoy asado”, dando testimonio de un valor inquebrantable ante el dolor.

Falleció el 10 de agosto del año 258 d. C. a la edad aproximada de 33 años. Su cuerpo fue sepultado en la vía Tiburtina, sobre las catacumbas de Ciriaca, un lugar que posteriormente se convirtió en centro de peregrinación ecuménica y sobre el cual el emperador Constantino mandó edificar la Basílica de San Lorenzo Extramuros.

A lo largo de los siglos, la Iglesia lo consagró como el santo patrono de los diáconos, de los pobres y de los bibliotecarios por su rol como custodio de los libros sagrados. Asimismo, debido al método de su martirio, es considerado el patrono de los cocineros, los mineros y los bomberos en diversas culturas del mundo cristiano.

El mensaje de vida que dejó San Lorenzo reside en que la riqueza intrínseca de una sociedad se mide por el cuidado, la dignidad y el amor otorgados a sus miembros más vulnerables. Su valentía ante la injusticia y su caridad incondicional forman el pilar espiritual que honramos cada año en la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande.