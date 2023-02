¡Santas batifarsas, Batman!

Días antes de la muerte de David Bowie, una noticia ingeniosamente titulada «David Bowie Stars in Spice Oddity» –sí, «spice», no «space»: la comida indostánica, como se sabe, es generosa en curry– sobre un concierto improvisado por el Duque Blanco en un restaurante llamado Taj Maharaja (sic) se viralizó en las redes sociales y fue apresuradamente tomada como cierta por varios periodistas de medios importantes del Reino Unido. Era un invento de la Suffolk Gazette, sitio paródico creado por Simon Young, quien para entonces ya había tropezado con otras bromas suyas y de su equipo reproducidas en medios de prensa serios –por ejemplo, la noticia falsa del «Hombre de Suffolk que tuvo relaciones sexuales con 450 tractores» y la «exclusiva mundial» sobre el «Joven que robó un pingüino del zoológico», engendro del «asaltabancos» cronista de policiales «Rob Banks».

Esta semana, la Suffolk Gazette ha vuelto a hacer de las suyas: con efecto retroactivo en el mundo de habla española, una desopilante «noticia», titulada «Original Batman was fat old bloke with beard» («El verdadero Batman era un viejo gordo y barbudo»), que publicaron hace cuatro años, se ha viralizado, traducida al castellano, desde varias páginas y cuentas en las redes sociales como información veraz e incluso ha dado titulares en periódicos como El Heraldo, de México. Para apoyar esta cruzada dadaísta contra los límites (ficticios) entre ficción y realidad (irreal), la reproducimos abajo, traducida a vuelapluma:

«Hollywood lo pinta como un superhéroe musculoso e idolatrado por millones de fanáticos en todo el mundo, pero en la vida real Batman era un viejo gordo de tupida barba.

Hasta hoy se pensó que Batman fue un personaje ficticio creado para DC Comics en 1939 y que pasó a protagonizar una serie de televisión de la década de 1960 antes de que se lanzara la franquicia de películas de culto en 1989

Pero una investigación de Suffolk Gazette ha descubierto que el personaje se inspiró en la historia real de Bill Smith, quien se mudó de Suffolk, Inglaterra, a Estados Unidos en 1870 y se estableció en Nueva York, donde trabajaba en una carnicería.

Investigamos registros históricos tanto en East Anglia como en Estados Unidos para poder reconstruir la notable historia del señor Smith y cómo se dedicó a combatir la delincuencia después de que su tienda fuera atacada repetidamente por ladrones.

Los archivos municipales revelan que el señor Smith fue acusado por primera vez en 1878 de haber atrapado y golpeado a un ladrón que huyó corriendo de la tienda con una pierna de cordero al hombro.

Smith, entonces de 43 años, fue puesto en libertad por un comprensivo juez, quien sin duda estaba harto de la lista interminable de ladronzuelos conducidos hasta él.

El episodio fue inspirador para Smith, quien, según los registros parroquiales, había dejado Dallinghoo, en Suffolk, donde era labriego, para tomar en Liverpool un barco rumbo a Nueva York en busca de mejor vida.

Entusiasmado por un reportaje (de un párrafo) sobre su comparecencia ante el tribunal en The New York Tribune, siguió enfrentándose a otros malhechores y pronto ganó notoriedad como guardián del orden.

Le llevó cuatro años más adoptar su famosa máscara para parecer un murciélago y ocultar su verdadera identidad. A partir de entonces, patrullaba su vecindario de noche en busca de forajidos.

Pasajes de un diario, escrito por un asistente conocido solo como Robin, en 1892, incluían la fotografía exclusiva que publicamos aquí por primera vez.

El diario revela: “Todos aquí han oído hablar de este tal Batman. Recorre las calles de noche y los mafiosos, ladrones, vagos borrachos se mantienen a distancia”.

El diario prosigue: “Él es la venganza. Él es la noche. Él es Batman”.

En este punto el rastro del verdadero Batman se pierde, y el único documento restante sobre el señor Smith es su certificado de defunción. Tomamos una copia de la oficina central de registros en Nueva York, donde consta que falleció de hipotermia, después de pasar afuera y a solas una helada noche de febrero de 1896, a los 66 años.

Queda ahora confirmado que los creadores del personaje de Batman para DC Comics, Rob Kane y Bill Finger, se basaron en la leyenda local del señor Smith.

Así que la próxima vez que veas otra película de Batman con tu familia, podrás contarles que en realidad Batman era un campesino de Suffolk, Inglaterra».

Hasta ahí el notición de hace cuatro años, reproducido esta semana en español por usuarios de redes sociales y periodistas. Los burlones editores de la Suffolk Gazette se han dado el placer de postear en su página de Facebook que su revelación de aquel entonces sobre la verdadera historia de Batman «ahora ha estado rondando Sudamérica y ha sido publicada en un periódico de México».

Más allá de los simpáticos alardes de nuestros amigos de la Suffolk Gazette, la imagen de Bill Smith que publicaron hace cuatro años –y que ellos dicen que publicaron «por primera vez»– había aparecido antes, en el 2005, en Bandcamp como foto de perfil de un usuario, y reapareció en otros sitios web varias veces antes de que la Suffolk Gazette ilustrara con ella su «investigación histórica». Ahora bien, para saber si una foto ha sido retocada, la clave es observar su iluminación, su resolución y su limpieza: pixelación y iluminación uniformes, y falta de zonas borrosas y otras marcas en partes donde se sospecha una superposición, son indicios (no pruebas) de que no está intervenida con Photoshop, como señala un artículo de Esquire (2) también aparecido esta semana, al calor del batiengaño, artículo cuyo autor, tras buscar una imagen similar en internet, pero sin la máscara de Batman, y no encontrarla, concluye que la imagen es auténtica.

Pero la imagen del supuesto inspirador decimonónico de Batman es en realidad una obra, titulada «Batbarbone», del colectivo de artistas italianos Foto Marvellini, formado en el año 2011 por los hermanos Marvellini –«the Marvellini Bros»–, especialistas en crear imágenes vintage con temas y personajes de la cultura pop y estética predominantemente steampunk. Andrea y Carlo Marvellini (ambos son seudónimos), en su proyecto artístico, se presentan como hermanos («separados al nacer«) y descendientes de una antigua y legendaria familia de fotógrafos milaneses, los Marvellini. Mezclando lo real y lo imaginario en un universo sin tiempo que rechaza los criterios de «verdad» y «falsedad», producen un pasado lleno de familiares seres fantasmagóricos y construyen una memoria hecha de fieles autopsias de vidas inexistentes. Su serie sobre los antepasados de varios populares superhéroes se ganó lugares de honor en numerosas paredes de ciudades de todo el mundo, incluida Londres –donde bien pudieron haber inspirado a algún bromista del equipo de la Suffolk Gazette–. Impresa en cuarto oscuro y tratada con ácido tánico (lo que llaman el «lavado Marvellini»), la pieza «Batbarbone» está montada en un marco de madera que data aproximadamente de principios de 1900, nos informan los amables fratelli en su web (3), orgullosamente puesta bajo los peligrosos auspicios del einsteiniano lema: «La imaginación es más importante que el conocimiento».

