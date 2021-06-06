Ciclo Laura Márquez: Testigos (VI)

Testigo VII: Antonio Pérez Melero

«Algunos hacen arte, otros son artistas»

(Entrevista a A. Pérez Melero)

Yo la conocí a Laura en la Cayman Gallery, que estaba en West Broadway y se mudó luego a Broadway. Yo viví en Nueva York en la década del 80. Ella estaba apoyando en esa época al MOCHA Museum of Contemporary Hispanic Art, un museo de arte moderno de Nueva York. Dedicaron mucho tiempo, tanto Laura como Juan. Laura estaba tratando de ayudar para que en Nueva York el arte latinoamericano se sintiera y se respetara. Era muy consciente de todo eso. Ella no pensaba solo en ella, ella estaba por el grupo, apoyando, es como era ella. También había un museo, el Museo del Barrio. Era un museo de gente del barrio, sencilla, modesta.

Laura era muy amable, tenía mucho sentido del humor y ayudaba a la gente. Se preocupaba por las amistades. Los conocí a los dos, a Juan y a ella. El tener como amigos a ellos dos fue muy agradable. Pasamos momentos muy lindos. Juan le adoraba a Laura. Para él, era como una diosa. Se apoyaban mutuamente. Cuando falleció Juan, fue para ella un desastre enorme. Laura también estaba en su departamento, muy cerca de donde estaban las Torres Gemelas, cuando ocurrió aquello, el atentado.

Y era muy lúcida, de eso no hay duda. Era brillante. Ella estaba muy orgullosa de ser paraguaya, ella respetaba su pueblo. Tenía a Paraguay muy presente. Laura Márquez fue una artista exquisita. Algunos hacen arte, otros son artistas. Ella lo era. Ese era su espíritu, lo tenía ella natural, fuertemente. Muy fuertemente.

*Antonio Pérez Melero, artista visual español, vivió en Nueva York desde 1980 hasta el 2011. Ha participado en numerosas exposiciones internacionales y sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas. Actualmente vive en Miami, donde sigue produciendo.

*gabrielazf@gmail.com