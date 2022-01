Ranking: las mejores canciones del 2021

Ranking ecléctico y reflexivo, quizá producto de estos tiempos de mierda, y posiblemente no logrado, de las mejores canciones del 2021.

5. Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson .Paak): «Smokin Out the Window»

No, no hemos vuelto a los años 70, es el tercer single del álbum debut de los Silk Sonic, el proyecto de Bruno Mars y Anderson .Paak, que nos traen en esta canción un excelente y cool groove setentero. ¿Algún mensaje entre líneas para toda la producción refritada actual? ¿Pura coincidencia? No lo sabemos (?).

4. Izal: «Meiuqèr»

Aquí se viene el bajón. No voy a negar que esta canción me obligó a unas amargas cervezas y también a alguna lágrima. Sin rodeos, la letra es bastante fuerte y depresiva, pero al final expresa mucho agradecimiento y ganas de redención, como estos tiempos del orto, como la vida misma, ¿no? ¿Cómo se cuela este español en este ranking? Lo dije arriba: lo escuché y me tomé unas birras. Salud, Izal.

3. Sting: «What Could Have Been» (Arcane: League of Legends)

Indescriptible, pero lo intentaremos. Sting es igual a calidad garantizada, de la superior, y este tema es un viaje inmenso y por momentos triste al que le pone las alas el Sr. Ray Chen con su violín, que más bien parece un hermoso cuchillo. Fueron 3:33 segundos eternos. Desearía no haber vuelto.

2. Imagine Dragons: «My Life»

Debo confesar que en este punto me encuentro en una interesante disyuntiva. Por un lado, en este puesto del ranking debería estar la canción I Follow You, del mismo disco, que cumple con los altos estándares de calidad y talento a los que nos tiene acostumbrados Imagine Dragons, además de aportar un envión conveniente de energía y buena onda a nuestro, hasta ahora, taciturno ranking, pero, por otro lado, My Life mantiene la coherencia reflexiva de este momento, además de mostrarnos con su letra y armonía in crescendo la lucha interna del ser humano por encontrarse a sí mismo; a la mierda todo, es un temazo. Gracias, Imagine Dragons, por darme al final unas ganas terribles de salir corriendo con los dientes apretados a terminar todo lo que deje a medias (lo bueno, claro).

1. Kings of Lion: «When You See Yourself, Are You Far Away»

Ahora sí, pisamos un poco el acelerador, pero sin exagerar: este tema es la demostración de que se puede crear, recrear, innovar, refrescar, hacer flotar, mover la cabeza, reír sin saberlo, sin perder la personalidad al hacerlo. Hipnotizantes arreglos de guitarra, sutiles secuencias de sintes, una armonía de instrumentos que supo entender perfectamente la canción, y una melodía firme pero hermosa nos dan la oportunidad de terminar el año con una sonrisita y una mirada al horizonte tranquilizadora y con algo de paz. No todo está perdido. Es más, recomiendo el disco entero. No tiene desperdicio. Van a agradecerlo.

