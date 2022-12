Pedro Páramo en escena

«La Comala del pasado es un pueblo de gente viva –escribió Susan Sontag en Where the stress falls–. La Comala del presente está habitada por muertos, y los encuentros de Juan Preciado cuando llega a Comala son con ánimas. No solo el padre al que busca está muerto, sino todas las personas del pueblo. Como están muertos, no tienen nada que expresar sino su esencia». «Pedro Páramo –declaró sencillamente Borges– es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica, y aun de la literatura».

Pocos universos tan presentes en el imaginario y la obra de Agustín Núñez como el de la opera magna de ese escritor misterioso que fue el mexicano Juan Rulfo, Pedro Páramo (1955). Por algo el director y dramaturgo paraguayo osó intentar la aparentemente vana empresa de llevar a las tablas el fantasmagórico mundo sin tiempo de Comala, propósito plenamente logrado con el estreno en 1988 de la primera versión completa para teatro de la novela de Rulfo, adaptada por Agustín. Bajo su dirección, con diseño de vestuario de Ricardo Migliorisi y un elenco de actores del Centro de Expresión Teatral (CET) de Bogotá, ganó el premio Colombino de Oro a la mejor obra, al mejor director y al mejor equipo de trabajo.

Lea más: Agustín Núñez, el sabor de la aventura

«Pedro Páramo fue una odisea –cuenta Jaime Flórez Meza sobre su experiencia con Agustín Núñez y el libro de Rulfo–. El desafío era aterrador, nadie se había animado a montarla hasta ese momento, al menos no en su totalidad, mientras que en cine se había realizado una desafortunada versión en 1966. Una obra laberíntica cuya estructura temporal no es lineal, como si fuera un rompecabezas que el lector tiene que armar para comprender la historia de Comala, ese pueblo al cual llega el joven Juan Preciado en busca de su padre, el gamonal Pedro Páramo. Pero Comala es un pueblo de muertos y hasta Juan Preciado termina muriendo en él. Los moradores son, pues, fantasmas con sus murmullos y recuerdos.

«Agustín había leído todo lo que caía en sus manos sobre Pedro Páramo y su autor. Leyó la novela unas treinta veces antes de aceptar el reto que para otros era un imposible. […] Nos enfrascamos en la lectura de la novela, primero individualmente y luego en mesas de trabajo, con el texto original dividido en escenas provisionales. Esta serie de reuniones sirvió para despejar muchos interrogantes, como por ejemplo el de si los Donis (pareja de hermanos incestuosos) estaban o no muertos. Se concluyó que eran los únicos personajes vivos que encontraba Juan Preciado en su recorrido por Comala. […] La tarea de adaptar el universo literario de Pedro Páramo a un lenguaje teatral la asumió el propio Agustín Núñez. El libreto lo fue construyendo sobre la marcha de las propuestas escénicas. […] El diseño de vestuario fue encomendado por Agustín a Ricardo Migliorisi, que recibió el libreto por correo. A partir de su lectura y de las indicaciones dadas por Agustín, Migliorisi fue concibiendo la representación visual de cada personaje. Su propuesta era una mezcla de estilos y épocas, lo cual le daba mayor universalidad al montaje. […] La escenografía, diseñada por Agustín, estaba sustentada en cuatro andamios que rodeaban el escenario y de los cuales colgaban lienzos desteñidos y raídos […] La idea era recrear un ambiente marchito, desolado, fantasmal y olvidado. El maquillaje fue otro aspecto interesante. Como nuestros personajes eran muertos optamos por una crema blanca para cubrir el rostro y las manos, y una base negra para resaltar los ojos, las cejas y la boca. El maquillaje del cura, por ejemplo, era como el de un vampiro».

Lea más: Un ritual en el Páramo

(De «”El teatro tiene que ser más real que la vida misma”: Agustín Núñez», artículo de Flórez Meza incluido en el libro Agustín Núñez, cincuenta años en la escena, Arandurã, 2022).

¿Por qué estamos recordando esto? Porque esta semana Pedro Páramo volverá al teatro en dos únicas funciones, a cargo de los egresados de la Promoción 2022 de la carrera de actuación de El Estudio, con dirección de Roberto Cardozo y Koki Delvalle y coordinación general de Agustín Núñez. La cita es en el Espacio Pasaje Molas.

Pedro Páramo

Dirección: Roberto Cardozo / Koki Delvalle.

Adaptación y coordinación general: Agustín Núñez.

Elenco: Guadalupe Acosta, Florencia Agüero, Alejandro Alderete, Alan Bernal, Giuliano Calcagno, Azucena Delvalle, Lorena Figueredo, Fiorella Fiore, Vanesa Garcete, Camila Gill, Jannine Lesme, Beatriz López, Alessia Monzón, Catalina Ocampos, Johana Orihuela, Richard Portillo.

Días: Martes 13 y miércoles 14 de diciembre.

Hora: 21:00.

Lugar: Pasaje Molas, entre 25 de Mayo y Azara, Asunción.